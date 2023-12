Núñez exige a Page que cese a los diputados nacionales que forman parte de la dirección del PSOE de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 04 de diciembre de 2023 , 19:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que cese “inmediatamente” a los diputados nacionales que ostentan cargos orgánicos dentro del partido y que han votado a favor de la investidura de Sánchez y, por tanto, de la amnistía.



Así lo ha señalado Núñez antes del Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde ha señalado especialmente a Sergio Gutiérrez, Luis Carlos Sahuquillo, Alberto Rojo y Emilio Sáez, que ostentan “importantes y relevantes responsabilidades en el PSOE regional”.



Por ello, ante las palabras de Page en una entrevista ayer en televisión, si no dejan el acta y si Page no les cesa, “estamos ante un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo”, porque lo que está claro es que Page “sólo buscaba un titular”.



Núñez ha recordado que Page tenía la posibilidad de parar “todo lo que está sucediendo y no lo ha hecho”, ya que durante meses se elevó como el líder capaz de frenarlo y si Puigdemont va a volver a España y va a “pasearse por el país sin pagar sus penas por las que debería ser condenado por dar el mayor ataque a la Democracia de los últimos años, es por culpa de Page”.



Así como aprobar una Ley de Amnistía o que haya un mediador internacional que provoca “bochorno y vergüenza en Europa” es “por culpa de Page”, además de que peligren los centros de salud de la región por el dinero que ahora se irá a Cataluña.