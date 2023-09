Albés: "Las sensaciones son mejores que el resultado"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 24 de septiembre de 2023 , 12:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Contrariado después de una nueva derrota a domicilio, Rubén Albés compareció en El Sardinero para hacer balance de lo ocurrido sobre el tapete. “Siempre hay cosas que mejorar, pero es complicado sentirte bien en el campo, generar volumen de remates y no conceder situaciones cómodas al rival y no llevarte puntos. Hay situaciones que debemos mejorar. Las sensaciones son mejores que el resultado. Me quedo con ese rayo bonito de haber abierto el marcador con el gol de Higinio que volvía de lesión. Debemos encontrar ese punto de eficacia fuera de casa”, analizó. “Queda insistir y cometer menos errores y ser capaces de ser acertados en área contraria. Los chicos se han vaciado y han cumplido con el plan de partido. Nos ha faltado lo más importante que es marcar. Hacemos una media de 14-15 tiros y tenemos que acertar más. Debemos seguir trabajando para generar más y minimizar errores”, profundizó.



El partido estuvo marcado al final por cierta polémica en cuanto al tiempo de descuento. “Entendíamos que se habían dado 6 minutos y gol con revisión, más el cambio producido, pensaba que se iban a dar dos más. Estaba hablando con Saúl tranquilamente y preguntándole lo ocurrido. No estamos teniendo ese punto de acierto necesario para ganar fuera de casa y nos han penalizado los errores. Creo que seguimos generando ocasiones ante un rival además con esta organización defensiva. Lo único positivo de una derrota es que hemos roto la racha de no marcar fuera y espero que empiecen a llegar los goles fuera de casa tal y como hacemos en casa”, comentó. “El arbitraje no ha influido en el resultado. El Racing hizo un buen partido, independientemente de que creo que hemos sido mejores que ellos, pero poco podemos decir después de una derrota”.