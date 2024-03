Alberto González: “Hay que seguir creyendo porque hoy hemos hecho un partido brillante”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 31 de marzo de 2024 , 13:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El técnico del Albacete Balompié, Alberto González, valoraba el empate al término del partido en rueda de prensa. “Nos tenemos que quedar con el trabajo y creo que lo hemos hecho bien, aunque también hay que corregir errores porque hay uno que nos ha costado el partido”. “Creo que hemos hecho méritos para ganar y no hemos tenido suerte porque hemos hecho un partido brillante. Hemos aportado bastante en ataque y ellos han estado incómodos”.



El andaluz ha continuado explicando que “el fútbol es acierto y errores y errores vamos a tener”. “El gol es un cúmulo de errores porque no solo ha fallado un jugador, han fallado varios, pero hay que estar tranquilos, seguir trabajando y seguir creyendo. Este equipo, antes, ya jugaba muy bien y hoy además hemos estado algo más sólidos”.



El entrenador no ha entrado a valorar a los jugadores de manera individual. “El equipo se ha arropado bien y no me gusta destacar a uno, sino el cómo se han relacionado unos con otros para ser más consistentes”. En cuanto a la jugada de gol anulado, ha comentado que “no he visto la jugada de la mano, pero incluso me ha llamado más la atención la jugada del gol de ellos por un contacto que ha habido con el portero y que no han considerado que era así”.



Ha añadido que, igualmente, cree que “el fútbol termina siendo justo y cuando las cosas se hacen bien los resultados llegan”. “La categoría está muy igualada y no hay rivales más fáciles que otros. Es más, en las últimas jornadas estamos hartos de ver cómo los de abajo aprietan más que los de arriba. Será un partido difícil el de la próxima jornada pero lo vamos a competir lo mejor que podamos”.



En cuanto a su semana frenética, el malagueño ha confesado que “ha sido una semana de locos, pero había que adaptarse a las circunstancias y quiero agradecer a los jugadores y al personal del club que hayan cambiado tan pronto el chip y se hayan volcado con nosotros porque para ellos no era fácil”. “Al final se ha ido un compañero que era querido, un staff que hizo una muy buena temporada y es normal que duela, por eso agradezco cómo nos han recibido”. “Hay una calidad humana en el vestuario brutal y el equipo tiene una implicación brutal. Es un grupo muy bueno y que está muy capacitado. Estoy convencido de que vamos a salir de ahí”, ha finalizado.