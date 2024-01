El Alba cae en los instantes finales pese a dominar con claridad

El Albacete Balompié sufre una derrota en casa frente al Alcorcón (0-1)

sábado 20 de enero de 2024 , 20:29h

El cuadro local forzó la maquina desde el mismo inicio. A los tres minutos, Quiles busco espacio al borde del área y sacó un potente disparo que se fue por muy poco. Con el transcurso del encuentro, el Alba iba afilándose para perfilarse en el área rival. Llegadas, algunas traducidas en ocasiones y otras jugadas que escapaban tras golpear fuerte como gotas de lluvia en un ventanal.



Antes del descanso, llegaron sustos. En el primero, Bernabé despejó los fantasmas con una gran intervención y el segundo obligó a realizar un cambio al Alba por lesión de Higinio Marín.



La primera ocasión del segundo acto tuvo el mismo protagonista: el Albacete. Escriche cedió la bola a Fuster y el 10 lanzó a puerta para que un inspirado Anacker se luciera.



Cada minuto que pasaba, el dominio crecía de forma exponencial, con ocasiones que no se pueden definir como claras porque fueron más que eso.



Pero no era el día del Alba, que cerró la tarde con una chilena de Sousa, tras un buen recurso del atacante alfarero, para asestar un golpe duro, pero no definitivo. Queda mucha Liga y este equipo tiene mucha cuerda.



Esta derrota deja al Albacete en una situación delicada en la tabla, mientras que el Alcorcón toma aire en su lucha por la permanencia.