Rubén Albés: "El equipo evoluciona de manera muy positiva"

sábado 09 de diciembre de 2023

El técnico del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha declarado al término del partido que su equipo “ha hecho méritos suficientes para llevarse el encuentro”. “Hemos jugado con dos velocidades y hemos tenido la paciencia suficiente para atacar el área a través de centros laterales. Creo que son cosas importantes”.



Cuestionado por Julio Alonso, el gallego ha admitido que el lateral “ha hecho un partido magnífico teniendo en cuenta que le ha tocado bailar con un jugador como Ontiveros, pero ha estado muy bien al igual que Glauder y el resto del equipo”. También ha señalado que no suele fijarse demasiado en la clasificación. “Yo casi siempre estoy calmado en este sentido. Me baso mucho en las sensaciones y en cómo veo el equipo. Este equipo es capaz de imponerse a todos los rivales y el estado de forma de determinados jugadores también ayuda. Estoy muy contento por el rendimiento de los chicos y el equipo está evolucionando de manera muy positiva”.



El vigués ha recordado que “en la previa ya dije que no iba a ser un partido tan abierto porque enfrente teníamos un rival que reduce mucho los espacios y cuesta”. “Me quedo con detalles que, a lo mejor, pasan inadvertidos, pero era el minuto 80 y seguíamos muy arriba. De hecho, solo nos han disparado una vez a puerta y no hemos concedido ningún córner. Estoy agradecido de que los jugadores lo hayan hecho tan bien”.



Por otra parte, una de las novedades en la convocatoria ha sido la vuelta de Pedro Benito. En este sentido, ha comentado que “Pedro lo ha pasado mal porque ha estado cerca de cuatro meses fuera y lleva 10 días entrenando con el equipo”. “No le he dado el premio de jugar porque creo que había otros jugadores que eran los que tenían que hacerlo, pero nos alegramos de que esté de vuelta”.



Otro nombre propio es Álvaro Rodríguez, que ha firmado un buen encuentro. “Carlos lo venía haciendo muy bien y Álvaro lo está haciendo genial. Hoy hemos visto una versión realmente buena. Me alegro por él”.



Por último ha dado las gracias a la afición, quien una vez más, “ha entendido como era el partido” y “nos ha ayudado a seguir bien en casa”. “Me gusta mucho estar aquí y también a mis futbolistas”.