EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE en GUADALAJARA :Tienen "mas servicios sanitarios los animales de nuestros pueblos que nuestros vecinos" del área de Sigüenza

martes 12 de diciembre de 2023 , 18:47h

Villaseca de Henares, Viana de Jadraque y Almadrones un dia al mes y entre una hora y 45 minutos dependiendo del municipio.

A Huérmeces del Cerro, Baides, Castejón de Henares y Mirabueno un dia cada 15 días a razón de una hora por municipio.

Mandayona, que antes tenia tres días, ahora pasa a tener 8 horas y media repartidas en tres mañanas.

A LOS HABITANTES DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE SIGÜENZAEstimados usuarios de los servicios sanitarios de la Zona Básica de Salud de Sigüenza, en nombre de la plataforma “médicos ya” y de buena parte de los ayuntamientos dependientes de estos servicios sanitarios queremos informar de la situación del centro de referencia y de los consultorios locales dependientes del mismo:1.- En el centro de referencia de Siguenza tiene una dotación presupuestada de 6 médicos, 1 pediatra y 6 enfermeros con fecha 31 de Enero de 2021 por parte de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara (documento del SESCAM del que disponemos).En la actualidad son 4 médicos y 6 enfermeros que ,como uno sale de guardia, y hay otro que tiene una liberación, pues hay muchos días de 3 médicos y otros de 2 para una 4500 tarjetas sanitarias (no las 3980 que nos dicen desde la gerencia) con una saturación de trabajo de estos profesionales que tarde o temprano se empieza evidenciar.2.- A los consultorios locales nos proponen lo siguiente:Esta atención sanitaria está muy lejos de la periodicidad que otorgan otros centros de referencia colindantes como son Jadraque o Brihuega.Entendemos que este servicio es muy escaso y deficiente debido al tipo de población que tenemos. Es curioso que desde el 29 de septiembre de este año (entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal) tengan mas servicios sanitarios los animales de nuestros pueblos que nuestros vecinos (animales 24 horas al dia, vecinos una o dos horas al mes dependiendo del municipio).3.- Cinco de los consultorios locales antes mencionados carecen de ordenador para mirar historiales y hacer recetas con el evidente perjuicio que esto genera para los facultativos que tienen que volver a hacer ese trabajo en Mandayona o en Sigüenza.4.- a Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla La Mancha en su Sección 3ª, destinada a la Salud Pública y en su Articulo36.1 dispone que se potenciarán los centros de atención primaria y servicios básicos en zonas rurales .¿Ustedes creen que esto es asi en nuestro centro de referencia o en nuestros municipios?En el punto 2 de ese mismo artículo dice que las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se mejoraran las infraestructuras y equipamiento tecnológico.¿Ustedes creen que después de lo contado esto se cumple? NO.Expuesto todo esto en la reunión mantenida con la Gerencia de Atención Primaria y su equipo, en la cual se nos llego a acusar de que nuestra actitud causa los motivos para que no se encuentren profesionales para cubrir esas vacantes, y en la cual se nos contaron muchas falsedades que a día de hoy no han podido demostrar, como que son 5 en vez de 6 médicos los asignados y presupuestados o el numero de tarjetas sanitarias por ejemplo (ellos dicen 3980 y nosotros unas 4500 aproximadamente).También queremos hacer mención a algunos medios de comunicación que le dan muy poca importancia a este tema y no cubren ni publican este problema que creemos que es muy importante ya que estamos hablando de un servicio básico y esencial.Con todo esto queremos hacer un llamamiento a la población en general, no solo a los de la zona básica de Sigüenza, sino a todos los ciudadanos, ya que todo el mundo puede acudir a una urgencia en la zona y puede sufrir las carencias mencionadas, para que nos acompañe y apoye en la manifestación que tendrá lugar el día 17 de diciembre en Guadalajara y sea lo más multitudinaria posible, ya que en todas las reuniones mantenidas se nos viene avisando que el resto de centros de referencia tarde o temprano empezaran a sufrir las mismas privaciones de derechos que nosotros.NO PERMITAMOS EL ABANDONO SANITARIO DEL MUNDO RURAL!!!!!!OS ESPERAMOS A TODOS!!!!!