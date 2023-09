EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN GUADALAJARA : Los médicos desaparecen de los Consultorios de 13 pueblos, "que se automediquen" ellos mismos

COMUNICADO DE LOS 13 PUEBLOS SIN MEDICOS (Almadrones, Mirabueno, Mandayona, Castejón de Henares, Villaseca de Henares, Baides, Viana de Jadraque, Huermeces del Cerro, Santiuste, Sigüenza, La Olmeda de Jadraque, Valdelcubo y Sienes)

domingo 17 de septiembre de 2023 , 20:10h

El mundo rural más cerca del precipicio.



Los trece municipios de la zona básica de salud de Sigüenza (Almadrones, Mirabueno, Mandayona, Castejón de Henares, Villaseca de Henares, Baides, Viana de Jadraque, Huermeces del Cerro, Santiuste, Sigüenza, La Olmeda de Jadraque, Valdelcubo y Sienes) llevan desde el mes de mayo con problemas en el servicio sanitario. Tras varias semanas sin médico, los pueblos afectados el día 10 de agosto hacen un escrito haciendo pública la situación.



En la penúltima semana de agosto se pide una reunión con la Gerencia Integrada y el día 28 de agosto se registra una pregunta parlamentaria sobre el funcionamiento del Centro de Salud de Sigüenza. Justo el día después se convoca una reunión para el 5 de septiembre, que luego retrasan hasta el día 13 de septiembre.



En la reunión, en las que estaban representados casi todos los pueblos afectados, se ofrece una enfermera una vez a la semana con la obligación de realizar recetas y triajes, funciones que no corresponden a su cargo e incluso llegaron a insinuar que los vecinos de estos municipios se “automedicaran”, algo que no recomienda ningún facultativo.



En ningún caso, aseguran que se vaya a cubrir la plaza en este área de salud, ya que según ellos es muy difícil. Cabe señalar, que al área de Salud de Sigüenza le corresponden cinco médicos y en la actualidad sólo hay tres. Incluso en el período estival estaba cubierto por menos de la mitad de las plazas titulares cuando la población se triplica, lo que ha llevado a que no se hayan cubierto las necesidades de los vecinos de estas localidades.



Esto incumple el Artículo 36 Sección 3ª de la Ley frente a la Despoblación aprobada el 12 de julio de 2021 que garantiza la atención primaria y servicios sanitarios adecuados del medio rural.



Durante el mes de agosto, visto que no hacían caso a las múltiples llamadas y requerimientos por parte de los alcaldes, se recogieron cientos de firmas en los pueblos para mostrar la indignación de los vecinos por la situación que se está viviendo en la zona, firmas que se entregaron a la Gerencia el día de la reunión.



LEY DE BIENESTAR ANIMAL



Y mientras los vecinos no saben si van a poder acudir al médico, los ayuntamientos de toda España, incluidos los de la zona de Sigüenza, tienen que prestar asistencia veterinaria 24 horas al día y un servicio de urgencia para animales extraviados a partir del 29 de septiembre según la Ley de Bienestar Animal en

su artículo 22.



Los alcaldes en representación de los vecinos no comprenden como los animales van a tener asistencia sanitaria, mientras que los vecinos se encuentran desde hace meses en una situación de olvido por parte de las autoridades de la región.



Los vecinos de estos municipios no se darán por vencidos y seguirán luchando por los derechos que les corresponden.