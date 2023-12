Guadalajara exige MÉDICOS YA y estalla contra PAGE : "Page, escucha, el pueblo está en la lucha. Son nuestros derechos, no son privilegios"

domingo 17 de diciembre de 2023 , 13:51h

Tras una pancarta central en la que se leía ‘Los pueblos no mueren, los matan. Médico ya’, vecinos de una docena de pueblos de la Zona Básica de Salud de Sigüenza ha salido este domingo, 17 de diciembre, a las calles de Guadalajara capital para volver a pedir a la Administración de Castilla-La Mancha la mejora de los servicios sanitarios en comarca, afectada de lleno por la despoblación. “Pedimos médicos por derecho, no por capricho”, gritaban durante el recorrido.



Convocados por la Plataforma ‘Médico ya’, vecinos de los pueblos de esta comarca se han manifestado desde la Plaza Mayor de Guadalajara hasta la Delegación de Sanidad, con parada ante las puertas de la Delegación de la Junta, porque están “hartos” de la falta de atención médica en la zona, donde aseguran que están dando citas con tres semana de plazo para una gripe por la falta de facultativos.



Según han denunciado, falta un médico desde hace años en la zona de salud y eso está afectando a municipios como Mirabueno, Almadrones, Villaseca de Henares, Castejón de Henares, Mandayona, Aragosa, Baides, Viana de Jadraque, Huérmeces del Cerro, Santiuste y Sigüenza con sus 28 pedanías, y la situación “va a peor”, ha declarado a Europa Press el alcalde de Castejón de Henares, Carlos Piña.



Según ha indicado, la situación es “bastante grave” y exige que al menos se intente solucionar lo antes posible porque llevan desde el 1 de mayo en esta situación.



Durante el recorrido se han escuchados lemas como: ‘No te pongas malo, estás abandonado’; ‘La España vaciada está muy cabreada’; ‘Page, escucha, el pueblo está en la lucha’; ‘Son nuestros derechos, no son privilegios’.



Su queja está motivada en la carencia de facultativos para atender a la población de esta comarca, donde además vive mucha gente mayor que terminará por marcharse si la situación sigue así, ha remarcado Piña. “Somos una población muy mayor y tenemos una una población de riesgo muy grande porque hay tres residencias de ancianos y un asilo”, ha abundado.



Desde la Plataforma aseguran que desde la Delegación de Sanidad les han señalado que no encuentran médicos para la comarca, una razón que no les convence y reclaman que si fuera ese el caso, que se den incentivos.



La Plataforma no tiene intención de parar en la reivindicación de sus derechos y ya han anunciado que su próxima movilización será en Toledo. Han pedido una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, cita de la que todavía no tienen respuesta.