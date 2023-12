Núñez lamenta el “grave problema sanitario” que sufre la comarca de Sigüenza y pide a Page que “no mire a otro lado”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 01 de diciembre de 2023 , 21:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente regional del PP ha relatado que, la responsabilidad de gestionar la sanidad pública y de ofrecerla con el nivel que merecen los ciudadanos es del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y no vale “mirar a otro lado ni culpar a otros, ya que es él, el presidente socialista, quien tiene que garantizar el sistema sanitario”, ha informado el PP en nota de prensa.



Así, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular se opuso de pleno a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con una enmienda a la totalidad en la que se explicaba el rechazo porque, entre otras cosas, “los presupuestos no recogen un plan de choque contra las listas de espera, ni la recuperación de la carrera profesional sanitaria, y muchos menos un plan de modernización de la Atención Primaria ni un proyecto de cobertura de plazas, con especial incidencia en el medio rural”.



“Faltan profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha”, ha confirmado, “y faltan porque el gobierno socialista de la región no hace lo suficiente para que se contraten más profesionales y dar cobertura a las plazas vacantes”.



Además, ha recordado que la región es la única comunidad autónoma donde no se ha recuperado todavía la carrera profesional sanitaria, y ya van nueve años de gobierno socialista. Esto, en palabras de Núñez, “provoca que seamos un lugar menos atractivo para los sanitarios”.



El presidente regional del PP también ha querido hacer referencia a que, en la Ley de Presupuestos del año 2024 se prohíbe la puesta en marcha de la carrera profesional.



Por eso, y como conclusión, Núñez ha pedido a García-Page que escuche las propuestas que desde el PP se están haciendo para solucionar los problemas de la sanidad pública. “Propuestas que se hacen a través de las diputaciones y del propio Grupo Parlamentario en las Cortes y a las que, de momento, ha hecho caso omiso el presidente socialista de la región”