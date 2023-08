Varios pueblos de Guadalajara DENUNCIAN que "llevan años sin que aparezca un médico por sus consultorios"

sábado 12 de agosto de 2023 , 13:50h

Vista la situación que nuestros municipios vienen sufriendo en materia de prestación del servicio de salud desde hace tiempo, en alguno de los municipios llevan años sin que aparezca un médico por su consultorio y, que lejos de que las autoridades competentes en la materia pongan medios para solucionarlo, hemos decidido lo siguiente:



Reunidos en Mandayona los alcaldes de Almadrones, Baides, Castejon de Henares, Huermeces del Cerro, Mandayona, Mirabueno y Villaseca de Henares, junto a Viana de Jadraque que ha excusado su asistencia a la reunión, todos ellos adscritos al centro de salud de Sigüenza y con el mismo titular médico, hemos comprobado con gran preocupación que a día de hoy no está ocupada la plaza, ni sabemos cuándo se cubrirá. Toda la información que nos llega es que eso ocurrirá muy a largo plazo, con la ausencia de un servicio tan elemental como es el de salud, para nuestros municipios.



Queremos hacer público el malestar de todos los vecinos a los que representamos de la situación en la que se encuentra el centro de salud de Sigüenza.



1. Si la constitución española en su artículo 14 dice que todos los ciudadanos somos iguales, sin que pueda existir discriminación alguna ¿Por qué unos centros de salud funcionan bien y el de Sigüenza no? ¿Por qué en unos centros de salud se cubren las vacantes y en el nuestro no? ¿Por qué municipios, como los nuestros, en otros centros de salud tienen una visita semanal y los nuestros una cada 15 días y en algunos casos una al mes –ahora ni eso-? Evidente discriminación por ser de pueblos pequeños y pertenecientes a un centro de salud determinado.



2. Queremos hacer pública la situación del centro de salud de Sigüenza que en muchos días de este periodo estival esta con uno o dos médicos para una población de más de 10.000 personas.



3. Que las vacantes no se cubren adecuadamente, ni tan siquiera se cubre ni para vacaciones. Parece ser que nadie quiere venir a ese centro de salud a trabajar ¿Qué motivo hay?



4. Un centro de salud como este que debería de tener seis titulares y solo hay cinco de los cuales, la semana pasada dos estaban de vacaciones y uno de baja y de los dos operativos uno dejo la plaza por saturación de trabajo.



5. Queremos que tanto que se habla de la España vaciada, que no es así, sino olvidada, que tengamos los mismos derechos (visitas medicas) que el resto de los municipios de la provincia.



6. Nos gustaría que a esto se le diera contestación a la mayor brevedad posible y se resolvieran todos los problemas que sufren todos nuestros municipios en esta materia. Si esto no sucede en corto periodo de tiempo nos movilizaremos de la forma que creamos conveniente para defender los derechos de nuestros vecinos sin miedo alguno a las consecuencias que generen nuestras movilizaciones



7. Nos gustaría que el municipio más grande del centro de salud, que es Sigüenza, se uniera a la causa y no que haga la guerra por su cuenta, ya que unidos todos seriamos mucho más fuertes en nuestras peticiones, ya que entendemos que es un servicio de primera necesidad como es la salud. Sería un apoyo real a los problemas de la despoblación.



8. Todos los alcaldes reunidos nos ponemos al servicio de las autoridades competentes para solucionar el problema a la mayor brevedad posible y sin perjuicio alguno para los municipios que aquí se manifiestas, siempre exigiendo, al menos, una visita semanal como tienen otros municipios similares a los nuestros.



Por todos lo firman los alcaldes de Castejón de Henares y Villaseca de Henares.