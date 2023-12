El alcalde de Madrid ve un “disparate” que pueda prohibirse fumar al aire libre en espacios como terrazas

martes 12 de diciembre de 2023

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes como un “disparate” que pueda prohibirse fumar al aire libre en espacios como terrazas, una posible medida que ve como un “brindis al sol” de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, para “intentar ganarse popularidad”.



Y es que el Ministerio de Sanidad se ha marcado como una de sus prioridades "sacar del cajón" el plan antitabaco que contempla ampliar los espacios libres de humo a las terrazas, las playas o los coches en presencia de menores y embarazadas, un veto que incluye todos los derivados del tabaco como vapeadores.



“A mí me parece, desde luego, que desde el punto de vista sanitario fumar no es la actividad más recomendable, pero de ahí a prohibir que se pueda hacer al aire libre pues ya me parece disparatado”, ha valorado Almeida en declaraciones a la prensa este martes.



El alcalde del PP ha aseverado que se trata “nuevamente” de un “brindis al sol” que Mónica García “lanza” para “intentar ganarse popularidad como ministra de Sanidad”:



“Pero si quiere de verdad ser ministra de Sanidad lo que tiene que hacer es arreglar el principal problema que tiene la sanidad pública, que es la falta de médicos de Atención Primaria (AP)”, ha recetado Almeida a la nueva ministra y exlíder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.