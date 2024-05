Núñez: “La realidad es que Page ha cerrado la UCI de Almansa y está desmantelando los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha”

En un encuentro con alcaldes y portavoces afectados por el cierre de la UCI del Hospital de Almansa

martes 21 de mayo de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que “la realidad” es que Emiliano García-Page “ha cerrado la UCI del Hospital de Almansa” y “está desmantelando los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha”



Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios en Almansa (Albacete), tras la reunión con alcaldes y portavoces afectados por el cierre de la UCI del Hospital de Almansa, donde ha lamentado que este sea el modelo sanitario del Gobierno autonómico.



El líder del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que Page “no ha sido capaz” de implantar en 9 años de Gobierno la UCI en el Hospital de Tomelloso, algo que los ciudadanos reclaman de forma reiterada, y ahora cierra la UCI del Hospital de Almansa y “tiene en cartera” el cierre de la del Hospital de Villarrobledo para después de verano.



Page, según ha dicho Núñez, quiere “centralizar” UCIS lo que significa “disminuir la cartera de servicios de los hospitales comarcales”. “Decimos rotundamente a Page que no vamos a permitir que aplique su modelo de gestión sanitaria que consiste en el cierre reiterativo de los servicios hospitalarios”, ha incidido.



Así, ha añadido que la Atención Primaria está “con dificultades y falta de modernización”, además de que la región vive “las peores listas de espera del país”, a lo que se suma el cierre de la UCI de Almansa y la previsión de la de Villarrobledo.



“Todo esto lo justifica en que faltan profesionales, pero la realidad es que Castilla-La Mancha porque así lo considera el PSOE”, ha incidido, porque Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma “que no tiene este servicio”, ya que en 9 años de Gobierno “ha tenido tiempo” y si no lo ha hecho es porque “su modelo de gestión es no ponerla en marcha”.



Este hecho, ha continuado Núñez, implica que Castilla-La Mancha “no es un destino atractivo profesionalmente con respecto a otras autonomías”. “Estas son las consecuencias de la gestión sanitaria de Page”.



Por todo ello, Núñez ha avanzado que este jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el PP exigirá a Page que rectifique esta decisión y “escuche a los alcaldes y portavoces del PP” porque “ya sabemos” que la alcaldesa de Almansa y otros cargos socialistas “no se lo van a reclamar y van a ser condescendientes” con el desmantelamiento de los servicios sanitarios.