Núñez asevera en Guadalajara que el PP-CLM respaldará a Feijóo el próximo 24 para defender a España de quienes quieren romper la unidad del Estado

sábado 16 de septiembre de 2023 , 18:53h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que el PP-CLM no se va a quedar impasible, ni mirará para otro lado, con los que quieren romper la unidad de España.



“Muchísimos castellanomanchegos estaremos el día 24 en Madrid para defender a España, la igualdad y nuestra Constitución”, ha afirmado.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara, donde Núñez ha asegurado que el PP-CLM acompañará el próximo domingo día 24 en Madrid al presidente Alberto Núñez Feijóo y a todos los constitucionalistas en ese grito que de manera unánime el conjunto de los españoles quiere lanzar. “Para decirle a Sánchez que, hasta aquí, que no puede seguir mercadeando con nuestra Constitución, con nuestro Estado de derecho, que no puede seguir queriendo trocear España para que él pueda mantenerse en el sillón de La Moncloa”. Y ha recordado que Feijóo ya ofreció

al Partido Socialista 6 grandes pactos de Estado y una legislatura corta de 2 años para materializar estos pactos de Estado, pero Sánchez se negó.



El Partido Popular que se opone firmemente a la amnistía y a cualquier tipo de referéndum de independencia, sigue trabajando para conseguir que el presidente Feijóo sea investido el próximo 26 y 27 de septiembre. Núñez ha incidido que tan solo se encuentra a 4 votos de conseguirlo, lo que conllevaría “olvidar los fantasmas de la amnistía y el referéndum”.



En ese sentido, Paco Núñez ha sido contundente tras las palabras de Junts y Esquerra que pretenden que la amnistía sea un paso previo y afirman que el objetivo es el referéndum de independencia. El presidente del PP-CLM ha hecho hincapié en que por encima de cualquier partido está España y por eso, la agenda política del Partido Popular defiende a España, su unidad y la igualdad de todos los españoles.



Asimismo, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha mostrado también su preocupación, “el Partido Socialista, y el señor Pedro Sánchez, están negociando con aquellos en cuyos estatutos fundacionales viene como objetivo destruir la unidad de nuestro país”. Así, ha añadido, “mientras que nosotros estamos celebrando las Ferias y Fiestas de Guadalajara, de Yunquera de Henares y otros pueblos de la provincia, Pedro Sánchez está negociando acabar con el régimen del 78 que nos ha dado 40 años de paz, de prosperidad y convivencia que todos nos dimos en esta Constitución que fue aprobada y ratificada por todos los españoles”.



Por todo ello, Lucas Castillo ha afirmado que Sánchez “está intentando desacreditar el ordenamiento jurídico, lo que nos iguala a todos los españoles, está intentando humillar a los jueces, y tenemos que ver cómo dentro del propio Partido Socialista aquellos que abren la boca son expulsados como el señor Nicolás Redondo”.



Ante esta situación, el presidente provincial ha aprovechado para dirigirse a aquellos “socialistas que aún tienen dignidad y que se oponen frontalmente a todo lo que su líder, su secretario general y su partido están haciendo actualmente. Les pido cordura, que verbalicen su malestar y se unan a esa alternativa que lidera el Partido Popular para que dentro de 20 años la España que conocemos y nos ha dado prosperidad siga siendo la España de todos”. Del mismo modo, a todos los votantes de centro derecha, Castillo les ha pedido todo su apoyo porque “los necesitamos más que nunca, su voz y su acción, para luchar contra esta sinrazón del señor Pedro Sánchez”.