Núñez recalca que Page “ya no es útil como político” porque ni defiende los intereses de CLM, ni da soluciones a los problemas de los castellanomanchegos

Lamenta que Page niegue el colapso hospitalario, poner en marcha una mesa de trabajo junto a los profesionales de la sanidad pública y medidas como la creación de unidades de preingreso

viernes 12 de enero de 2024 , 13:59h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado que Emiliano García-Page “ya no es útil como político”.



“Ni es útil cuando tiene que defender los intereses de Castilla-La Mancha en el conjunto del Estado porque se ha entregado con sus votos al sanchismo, ni es capaz de gestionar el presupuesto de Castilla-La Mancha, dando soluciones a los problemas de los castellanomanchegos”.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en rueda de prensa en el Parlamento regional, donde Núñez ha mostrado su enorme preocupación por la situación que se está viviendo y las decisiones que se están adoptando en sede institucional, tanto en la región como en el Parlamento nacional.



Núñez ha lamentado la actitud de ayer del PSOE de García-Page en el Pleno de las Cortes “por negar que haya un colapso en los hospitales, por no poner soluciones y por no querer articular un mecanismo para hablar sobre cómo encontrar soluciones a los problemas de la sanidad”.



“Ayer Page y sus diputados en el Pleno dijeron NO con su voto a que se pueda poner en marcha una mesa de trabajo para hablar de la sanidad pública de Castilla-La Mancha en las que estén representados los grupos políticos y el Gobierno, además de los sindicatos de la sanidad pública de la región y los colegios de profesionales de ámbito sanitario”, ha expresado.



A su vez, el presidente del PP-CLM ha subrayado que “es incomprensible” que el Gobierno de García-Page se niegue a poner en marcha una mesa de trabajo porque esta propuesta pretende modernizar nuestra sanidad pública, mejorar el reconocimiento de los profesionales y la atención de los pacientes castellanomanchegos y con ella también se obtendría todas las realidades sanitarias.



Del mismo modo, Paco Núñez ha destacado que la realidad es que hoy la sanidad pública de CLM sufre un colapso importante en las urgencias hospitalarias y la atención primaria junto al peor dato por infección respiratoria de toda España. “Lo que está conllevando al aumento de las listas de espera y por eso es urgente tomar medidas”.



En ese sentido, el presidente popular ha urgido a tomar medidas, algunas según dice “deberían estar ya implementadas desde hace tiempo” como es la recuperación de la carrera profesional sanitaria.



Otra medida propuesta desde el GPP es la creación de unidades de preingreso hospitalario y unidades de alta hospitalaria para descongestionar en momentos determinados las urgencias y los hospitales. “Estas medidas y otras tendrían que ser abordadas en esa mesa de trabajo”.



“Nuestra sanidad está mal y Page no está haciendo nada para afrontar estos problemas” y ha remarcado que hay otros aspectos de Castilla-La Mancha que tampoco van bien. CCOO ha denunciado la nefasta situación de la siniestralidad lamentando uno de los peores datos del país. También se ha denunciado la baja producción industrial de la región: mientras que en el conjunto del país crece 1,1%, Castilla-La Mancha baja un 1,7%. Además, la inflación ha subido en los últimos 3 años en la región un 19,57%, siendo la comunidad autónoma donde más ha crecido la inflación.



“La comunidad autónoma donde más cuesta la cesta de la compra es la nuestra, la comunidad donde más cuesta la producción industrial es la nuestra, donde más han subido los precios para una explotación agrícola o ganadera es Castilla-La Mancha y esto es consecuencia de la inacción y la falta de medidas del Gobierno de Page”, ha subrayado.



Por todo esto, el presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que “Page ya no es útil como político ni en Castilla-La Mancha, ni para el conjunto del país”.



Asimismo, ha dicho que esta misma semana han asistido a otros episodios en el Parlamento nacional que demuestran que Page “no es útil ya como político” y ha sido contundente, “los diputados socialistas de Page participan de ese chantaje permanente cada vez que Sánchez plantea un nuevo episodio esperpéntico de cesión del Estado ante el independentismo catalán y sus lideres votando a favor todas las cesiones, votando siempre de la mano de Sánchez”.



Por último, el presidente regional del PP-CLM ha enfatizado que, “todo esto tiene mucho peligro para la región”, ya que hay que tomar decisiones claves y estratégicas para el desarrollo de nuestra tierra y Castilla-La Mancha está perdiendo cada año mil millones de euros en concepto de financiación autonómica.



“Nuestro dinero lejos de venir a Castilla-La Mancha, se está yendo a pagar los favores que Sánchez debe a los lideres del independentismo catalán. ¿Vamos a tener los castellanomanchegos que seguir sufriendo esa pérdida permanente de financiación para nuestros servicios públicos porque el presidente de Castilla-La Mancha es incapaz de defender los intereses de nuestra región frente a Sánchez? Castilla-La Mancha tiene muchos retos por delante y por desgracia, tenemos un político que hoy ya no es útil ni para la región, ni para España”, ha concluido.