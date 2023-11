Núñez dice en Guadalajara que espera que Page anuncie que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha votarán contra la amnistía

jueves 09 de noviembre de 2023 , 13:36h

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento a todos los españoles para que, el próximo domingo, salgan a la calle, "ordenadamente y sin violencia", a manifestarse en las plazas de todas las capitales de provincia de España para mostrar su rechazo a "todas las líneas rojas" que ha pasado o que quiere pasar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"España no se vende", ha defendido Bendodo, que ha vuelto a condenar cualquier acto de protesta con el que se incurra en la violencia.



El coordinador general de los 'populares' ha hecho esta petición desde la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara, y dirigida tanto a los guadalajareños como al resto de los españoles, para que este domingo salgan "de buena fe, con educación y responsabilidad" a decir no a la amnistía, acompañado, entre otros, del presidente del PP en la región castellanomanchega, Paco Núñez y la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos.



Para Bendodo está claro que Sánchez "pretende fabricarse una democracia a la medida de sus intereses particulares", algo que "no se debe permitir" porque "España no se vende y Sánchez quiere comprar su investidura vendiendo España".



Por eso, ha pedido a todos los españoles que el domingo "alcen su voz" para "rechazar la deriva a la que el presidente del Gobierno quiere llevar al país construyendo una democracia a su medida", en la que las sentencias de los jueces son "papel mojado" con "puertas giratorias" entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, y donde "se manosean" todas y cada una de las instituciones del Estado.



CONDENA A LAS CONCENTRACIONES ANTE LA SEDE DEL PSOE



Bendodo ha condenado también, en nombre de su partido, las concentraciones convocadas en los últimos días ante la sede del PSOE que "ni hemos convocado ni hemos participado", pero ha reconocido que Pedro Sánchez es, "indiscutiblemente, el responsable de que la gente esté indignada".



En todo caso, ha precisado que quienes han llevado a cabo los altercados en la sede socialista son "una minoría de violentos que solo se representan a ellos mismos".



Haciendo una reflexión, Bendodo si ha señalado que lo que es una realidad es que el PSOE quiere amnistiar "hechos más graves que los que se han producido en su propia sede", recordando la quema de contenedores, pintada de negocios o tirada de piedras a la Policía en Cataluña, o los investigados por terrorismo, como solo algunos de los ejemplos de hechos amnistiables por parte de Sánchez, preguntándose "¿quién está encubriendo, tapando y blanqueando la violencia si no es Pedro Sánchez?".



Dicho esto, y a preguntas de los medios, ha declinado pronunciarse sobre la participación de diputados de Vox de Guadalajara en esas concentraciones y altercados, limitándose a afirmar que el PP ni ha convocado ni ha estado representado en las mismas y "otros tendrán que explicar por qué asisten o convocan".



COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA



Desde Guadalajara, el coordinador general del PP ha pedido también la comparecencia urgente de la ministra de Justicia en funciones, Pilar Palop, para que explique si ha habido "presiones" del Gobierno de Pedro Sánchez para que el fiscal de la Audiencia Nacional modifique su informe después del resultado de las elecciones del 23 de julio referido a una información publicada en un medio de comunicación en la que se indicaba inicialmente que la Fiscalía consideró como terrorismo los actos de "tsumani democrático" por los que se investiga a Puigdemont y ahora parece que ya no es así.



"Si calla, la estará confirmando; si lo confirma, estamos viviendo en un Estado en el que los españoles tenemos que estar muy preocupados por la deriva a la que nos está llevando el PSOE", ha señalado.



Para este responsable político, esto denota que "el sanchismo hizo sus cuentas y que dicho informe podía perjudicar los futuros acuerdos".



PIDE A PAGE QUE RESPONDA A NÚÑEZ



El coordinador del PP ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "tenga la valentía" de contestar a la carta que le remitió el líder del PP castellanomanchego, Paco Núñez, en la que este le tiende la mano para "anteponer los intereses de España y esta tierra". "Ya se ha acabado el tiempo de oponerse a Sánchez de boquilla", ha dicho tras reclamarle "hechos y valentía" si quiere ser creíble.



Para Bendodo, el PSOE de Castilla-La Mancha es un partido que tienen "dos almas enfrentadas", convencido de que García-Page es un "socialista de palabra pero sanchista hasta la médula en los hechos" porque puede oponerse a Pedro Sánchez en sus comparecencias pero "nunca" ha votado en su contra ni ha mandado votar en contra de las decisiones "inaceptables del sanchismo".



También le ha afeado que "hizo novillos" en las comisiones autónomas del Senado. "Lo que ha hecho ahora es una avanzadilla. El que se ha dado de baja del partido no es él sino su hermano", ha señalado, recordándole ese refrán que "cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar".



"Por mucho que Page critique de boquilla a Sánchez, va a permitir, una vez más, que los diputados del PSOE de esta tierra voten a favor de una ley de amnistía que es el mayor ataque que ha hecho un presidente del Gobierno en la historia democrática de nuestro país", ha subrayado.



SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE LA TENSIÓN SOCIAL



Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha manifestado que la tensión social que vive hoy España la ha provocado Pedro Sánchez con "acuerdos" que van a convertir a Guadalajara en una ciudad de segunda frente a Cataluña, sumándose también a las muestras de condena de cualquier episodio de violencia, "venga de donde venga", ha dicho.



"El PP siempre actuará de forma pacífica pero contundente para combatir la justicia y la desigualdad", ha señalado el líder regional del partido, que ha considerado que el que tiene que empezar al rebajar el clima de tensión que vive el país "es quien lo está provocando, y ese es el PSOE".



Paco Núñez ha dicho que sigue esperando también una respuesta de Emiliano García-Page a la carta que le remitió hace unos días pidiéndole que pase de las palabras a los hechos y transforme su opinión en votos votando sus ocho diputados nacionales por esta región en contra de la amnistía, con alusiones concretas a Sergio Gutiérrez y a Alberto Rojo.



El líder regional del PP espera que este jueves que hay pleno en las Cortes, el presidente de Castilla-La Mancha tome la palabra en calidad de este cargo y anuncie que los votos de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha van a ir en contra de amnistía, volviéndole a ofrecer estabilidad a su legislatura si algún diputado autonómico decidiera "enfadado o presionado" retirarle el apoyo en caso de que sus ocho diputados no apoyaran la amnistía.



"No tiene que tener miedo a que peligre su legislatura porque mi partido no va a permitir que haya inestabilidad política en esta región", ha subrayado.



Por último, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha animado a todos los guadalajareños a decir "alto y claro" "no" a la amnistía que pretende el Gobierno y el PSOE. "No nos van a silenciar ni callar", ha dicho.



Guarinos ha animado al diputado nacional del PSOE por esta provincia, Alberto Rojo, a levantar la mano y decir también "alto y claro" que está con Guadalajara, con la igualdad de los españoles y en contra de una amnistía que "sería perjudicial para Guadalajara y para el resto de los españoles".