Segundo día de protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz: "Sánchez traidor, golpistas a prisión"

Gritos de «Sánchez, traidor» en otra protesta contra la amnistía ante la sede del PSOE, blindada por Interior

domingo 05 de noviembre de 2023 , 08:15h

Segundo día de protestas a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Cientos de manifestantes han comenzado a reunirse en torno a las 19.00 ante una fuerte presencia policial a pocas horas de anunciarse si la militancia socialista apoya o no los pactos de Pedro Sánchez para alcanzar La Moncloa.



Quince vehículos antidisturbios, según ha podido comprobar 'in situ' Vozpópuli, evitaron que la turba llegase a las puertas de Ferraz, interrumpiendo el tráfico en toda la calle y cerrando el paso a la manzana donde se ubicada la sede del PSOE. Eso no ha disuadido a los manifestantes, que han cantado contra Pedro Sánchez, los independentistas y la amnistía.



Gritos de «Sánchez, traidor» «Puigdemont, a prisión» y «si tienes cojones convoca elecciones» se han podido escuchar entre las cientos de personas que se han concentrado frente a la sede socialista, que ha vuelto a blindarse para que los manifestantes no se acercaran.



Personas de todas las edades, muchos jóvenes, se han mantenido concentrados durante más de una hora a unos 50 metros de la sede, que es donde la Policía ha puesto el cordón que impedía el paso a los manifestantes. Entre los asistentes se encontraba la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.



La ex presidenta de la Comunidad de Madrid y ex líder regional de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, se sumó este sábado a la manifestación ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, en contra de los pactos de Sánchez con los independentistas, que incluyen la amnistía. La concentración, igual que la de la víspera, fue convocada de forma espontánea, a iniciativa ciudadana, a través de las redes sociales.



Aguirre dijo estar presente para expresar su malestar como una más de los cientos de «ciudadanos pacíficos» que acudieron a la concentración. Eso sí, adquirió un protagonismo destacado porque, en un momento determinado, tomó la iniciativa para que los concentrados ocuparan la calzada y, así, poder manifestarse libremente pese a la fuerte presencia policial que les impidió aproximarse a la sede central del PSOE. Fue ella misma la que se plantó en medio de la calzada y animó a los concentrados a que le secundaran, lo que hicieron de inmediato.



«Tenemos todo el derecho a manifestarnos», afirmó la ex presidenta de la Comunidad de Madrid mientras criticaba el fuerte despliegue policial activado por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. Un abundante cordón policial y un doble vallado perimetral han cortado el paso a los manifestantes, para impedirles así que pudieran aproximarse a las puertas de la sede socialista. «Han puesto vallas ante gente pacífica», censuró Aguirre.



La protesta se ha desarrollado sin incidentes y en un ambiente animado en el que los jóvenes han llevado la voz cantante a través de megáfonos para proclamar lemas como «Sánchez traidor, golpistas a prisión».



Los mayores aplausos han saltado cuando un vecino se ha asomado a una ventana golpeando un cacerola. Le han seguido gritos de «España no se vende, España se defiende»