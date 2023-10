LA PEOR CARA DEL PSOE : Santos Cerdán se reúne con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para asegurar la investidura de Sánchez con otra foto para la INFAMIA

martes 31 de octubre de 2023 , 07:44h

El Partido Socialista volvió a regalarnos una foto para la infamia con la esperanza de que la noticia pasara inadvertida. Santos Cerdán, número tres del PSOE, completa su siniestro álbum fotográfico.



En esta ocasión, el secretario de Organización de los socialistas se ha reunido con Puigdemont en Bruselas, allanando el camino para la investidura de Sánchez a cambio de una amnistía 'ad hoc' que salda la igualdad ante la ley de los españoles. Todo el país fue testigo de cómo el presidente del Gobierno prometió, en 2019, traer a España y juzgar al prófugo que perpetró el mayor desafío a nuestra democracia desde el 23F. A la colección de falsedades perpetradas por Pedro Sánchez hay que sumarle este nuevo hito que quiebra definitivametne la institucionalidad del PSOE.



La foto del número 3 del PSOE, Santos Cerdán -el enviado de Pedro Sánchez-, con Carles Puigdemont es el retrato más cabal y descarnado de la actual situación política que atraviesa España. Es la imagen de la claudicación, la prueba del nueve de la traición y el culmen de la indecencia de un presidente del Gobierno en funciones que ha decidido unir su destino político al de quienes hace seis años subvirtieron el orden constitucional. Cabría decir, pues, que la fotografía es la apoteosis de la vileza, aunque, bien mirado, el grado de ignominia no ha alcanzado todavía su máximo umbral. De un presidente que afirma que esta foto es «por el interés de España» cabe esperar cualquier cosa. Habrá más, sin duda, y la degradación del Estado continuará, porque al frente del Ejecutivo seguirá, muy probablemente, un personaje como Pedro Sánchez, de cuya felonía hay un ramillete de pruebas fehacientes. Resulta inaudito que quien está llamado, en virtud de su cargo, a defender los intereses de Estado se haya conjurado para propinarle al Estado un golpe en toda la línea de flotación institucional.



El problema, pues, no se reduce al hecho de que Sánchez sea investido con los votos de los separatistas catalanes, por mucho que el pago sea a costa de romper la igualdad de todos los españoles. Eso, siendo grave, no es lo peor, sino el hecho de que toda la acción del Gobierno esté condicionada a partir de ahora a las exigencias de quienes no han ocultado nunca que su compromiso con la España constitucional es ninguno. Estremece pensar que el destino de España está en manos de un presidente capaz de entregar el Estado a cambio de su permanencia en el Gobierno, porque de ahí al totalitarismo hay una línea endeble. Y esa es la gran amenaza que se cierne sobre España: no es Carles Puigdemont, es Pedro Sánchez. Es decir, el mayor riesgo para la democracia española está en la Moncloa. Porque su mayor enemigo preside -y posiblemente seguirá presidiendo- el Consejo de Ministros.



El PP acusa a Sánchez de "perder la vergüenza que le quedaba" y "no ser digno" de gobernar.-



El Partido Popular ha reaccionado rápidamente a la reunión mantenida entre el número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont de cara a la investidura. El partido de Feijóo critica con dureza un encuentro con el que Sánchez "ha perdido la vergüenza que le quedaba".



En un vídeo distribuido a los medios, el secretario de Organización del partido, Miguel Tellado, critica la reunión al entender que "un Gobierno que se negocia de esta manera no es digno para este país" por lo que reclama a Sánchez que "asuma la realidad" y convoque elecciones en enero para que los ciudadanos puedan votar sobre la amnistía que va a conceder a los golpistas del 1-0, poniendo con ello en jaque el sistema democrático.



Tellado recuerda que el PSOE está haciendo "justo lo contrario de lo que prometió" apenas unos días antes del 23-J, en plena campaña electoral, cuando negó que en sus planes estuviera otorgar esa medida de gracia a los separatistas. El presidente defendió el pasado fin de semana que "ahora es necesaria por el bien de España", sin explicar que se trata exclusivamente del pago que debe hacer a Junts para lograr sus votos en la investidura.



Por ello, el PP exige saber "qué se ha acordado" entre Sánchez y Puigdemont en una negociación para formar gobierno que, recalcan, "se ha producido fuera de España con un prófugo de la Justicia". "Nadie ha votado a Sánchez para que haga esto", ha criticado Tellado, reclamándole que "abandone a sus pretensiones".



La reunión del PSOE con Puigdemont tiene lugar apenas unas horas antes de que comience la ceremonia de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, su Alteza la Infanta Leonor, en el Congreso de los Diputados. El acto tendrá lugar mientras Sánchez negocia con quienes se saltaron la Carta Magna para seguir en el gobierno.