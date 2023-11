Castilla La Mancha, Asturias y Aragón, las comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de socialistas en contra de los acuerdos de investidura de Sánchez

Sólo el 55% de la militancia del PSOE avala los pactos de Sánchez sobre la AMNISTIA y las cesiones a los separatistas

En Cataluña el respaldo ha sido todavía menor: el 48% de la militancia del PSC no ha ido a votar o ha votado no

domingo 05 de noviembre de 2023 , 18:47h

La votación interna convocada por Pedro Sánchez para avalar su estrategia ha evidenciado el cisma que ha provocado: sólo el 55% de los afiliados le han avalado –resultado nacional sin contar al PSC de Cataluña–. El resto, o no han ido a votar o han acudido para decir no en las urnas. En Cataluña el respaldo ha sido todavía menor: el 48% de la militancia del PSC no ha ido a votar o ha votado no, así que los pactos de la amnistía han sido respaldados sólo por el 52% de las bases del socialismo catalán.



En el sanchismo hablan de triunfo de la tesis de su jefe de filas, pero obvian el peso de la abstención. Se centran en que el 87,13% han votado sí, según los datos que ha publicado el partido con el 92% de los votos escrutados. Pero esa afirmación obvia la porción de la militancia que no ha acudido a votar.



La realidad es que estaban llamados a votar unos 172.000 afiliados. De ellos, han acudido a las urnas del PSOE –de forma presencial o telemática– 109.048 afiliados, según los porcentajes de participación que ha facilitado el partido. Y, a su vez, de quienes han votado, los que han dicho sí han sido alrededor de 95.000, lo que significa que el respaldo expreso de las bases del PSOE –sin contar el PSC catalán– se queda en un discreto 55%. Y esto en un momento crucial, en el que la cúpula del partido esperaba una alta movilización de sus bases y un rotundo cierre de filas a favor del líder. Sánchez se ha quedado lejos de esa pretensión, con los datos en la mano.



Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de socialistas en contra de los acuerdos de investidura del secretario general y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de acuerdo a los resultados de la consulta realizada a la militancia, que en su amplía mayoría ha apoyado los pactos.



En concreto, las bases del PSOE ratificaron los acuerdos de Sánchez con un respaldo del 87,13%, es decir, 95.365 militantes votaron a favor, mientras que el 11,93% votó en contra (13.053 afiliados). La participación fue del 63,41%.



Las federaciones socialistas respondieron mayoritariamente con un sí en todas las comunidades autónomas, aunque el porcentaje varía en función de los territorios, según los datos facilitados este domingo por el PSOE.



El porcentaje mas alto de rechazo se registró en Castilla-La Mancha con un 19,81% de votos en contra, seguida de Asturias (17,09%) y Aragón (16,01%).



En concreto, en Castilla-La Mancha participaron un 60,60% de los 11.396 militantes socialistas censados, de los cuales un 78,57% (5.426) avalaron los pactos de Sánchez con un sí y un 19,81% (1.368) respondieron no.



Otras federaciones que tuvieron un porcentaje de rechazo superior a la media fueron las de Galicia, con un 14,46%, seguida del conjunto de las Juventudes Socialistas y el PSOE Exterior (13,64%), Extremadura (13,59%), Cantabria (13,40%), Cataluña (12,20%) y Castilla y León (12,12%).



LOS MAYORES APOYOS



Por el contrario, Ceuta ha encabezado los apoyos con un porcentaje del 94,3%, seguida de la Comunidad Valenciana (92,72%), Melilla (91,07%), Canarias (91,01%) y País Vasco (90,18%).



Por encima de la media de respaldo a los acuerdos de investidura también se han situado Navarra, con un 89,1%, Islas Baleares (88,78%),Andalucía (88,28%), Madrid (88,18%), La Rioja (87,62%) y Murcia (87,5%).



El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha celebrado este domingo el “fuerte aval” de la militancia socialista al secretario general, Pedro Sánchez, y ha subrayado que los resultados de la consulta a sus bases son “claros y contundentes”.



Además, ha asegurado que el PSOE está cada día “más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez”.