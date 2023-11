Cientos de miles de personas abarrotan Cibeles y sus alrededores para protestar contra la amnistía del PSOE

sábado 18 de noviembre de 2023 , 13:30h

Cientos de miles de personas han vuelto a salir a la calle este sábado en contra de la amnistía y de los pactos firmados por el PSOE para lograr que Pedro Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno el pasado jueves en el Congreso de los Diputados.



Esta vez convocados por más de un centenar de organizaciones civiles, cientos de miles de ciudadanos han desbordado la plaza de Cibeles de Madrid acompañados por banderas de España y una amplia panoplia de carteles en contra de Sánchez, el expresidente catalán Carles Puigdemont y todos los socios del Ejecutivo. Es una protesta organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!".



Miles de banderas de España y de la UE se alternaban con carteles críticos con el Gobierno.



La protesta ha sido también secundada por PP, Vox y Ciudadanos, encabezados por los líderes de los tres partidos: Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Adrián Vazquez. De banda sonora Joan Manuel Serrat, Cecilia o Manolo Escobar; mientras una gran pantalla proyectaba desde el escenario imágenes de paisajes de toda la geografía nacional



Protesta en Bruselas



A la misma hora que la de Cibeles, en Bruselas también ha habido una concentración contra la amnistía a las puertas del Parlamento Europeo promovida por Societat Civil Catalana.



Proceso 'deconstituyente'



Los organizadores han redactado un manifiesto en el que alertan de un proceso "deconstituyente" basado en una investidura "corrupta" de Pedro Sánchez y que, además de la amnistía, contempla un referéndum. Por eso, apelan a la movilización ciudadana porque los españoles se juegan "ser o no ser" con la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas.



Entre los convocantes figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas que ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema 'Por España, la Democracia y la Constitución'.



Fernando Savater



El filósofo Fernando Savater ha declarado lo siguiente : "Si a alguien no le gusta España, y quiere irse, es muy libre de irse, pero que no se lleve nada, que no se lleven las cosas que son de todos. Cataluña es de todos, y nadie se las puede llevar. Dicen que quieren poner una escolta a Puigdemot, y a mí me parece bien. Yo creo que hay que escoltar a Puigdemont, llevarlo a Alcalá Meco —la prisión— y dejarlo allí bien escoltado unos años". "Ha llegado la hora de la verdad, y la hora de dar un paso al frente, es la hora de los valientes, por lo menos de los conscientes. La manifestación de hoy es el primer paso de una resistencia que tiene que continuar".



Protesta multitudinaria



Entre gritos de "traidor" y rodeados de banderas de España y de la Unión Europea, varios miles de manifestantes se han manifestado en la plaza de Cibeles contra la amnistía pactada por Pedro Sánchez. 'Sánchez a prisión', 'Sánchez vendepatria traidor' y 'Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI' son algunas de las pancartas que portan los manifestantes, que corean además "Puigdemont a prisión", "Hijo de puta Pedro Sánchez" o "Me gusta la fruta".



Suena el himno de España



Tras la lectura del manifiesto, suena el himno de España en la plaza de Cibeles, que termina con aplausos y vítores de los asistentes.