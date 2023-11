El diario "The Times" retrata a Sánchez : "Ha elegido el poder a cualquier precio"

sábado 11 de noviembre de 2023

El diario británico The Times dedicó este viernes un editorial a la ley de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts en el que pone el acento en el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien opina que está "jugando con fuego".



The Times considera que Sánchez busca "aferrarse" a un segundo mandato en Moncloa mediante la suma de los votos de cinco partidos, incluidos los independentistas catalanes, "con la esperanza de construir una mayoría viable".



El pacto entre los socialistas y la formación de Carles Puigdemont no pasa inadvertida en Reino Unido, donde uno de sus principales cabeceras avisa sobre las "concesiones políticas asombrosas" a las que ha cedido Sánchez a cambio de los votos de ERC y Junts; formación a la que tilda de "radical".



La nueva legislatura "fortalecerá a los separatistas catalanes y vascos", añade el comentario del diario británico, que considera "impopular" la ley de amnistía, un perdón que el propio presidente en funciones consideró "inaceptable" a principios de año, recuerda.



"Esto, casi con seguridad, debilitará la capacidad del Estado español para resistir cualquier intento futuro de secesión, una posibilidad que ninguno de los dos partidos catalanes ha descartado".



Sobre las manifestaciones en Ferraz, dice que evidencian la "atmósfera febril" que se vive en las calles al tiempo que también se hace eco de las quejas de la judicatura y de la actitud vigilante que se espera que adopte la Unión Europea.