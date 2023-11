Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 5°C y 10°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será regular con una velocidad de 33 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Sigue el viento pero no las lluvias este domingo en Guadalajara que está en ALERTA por fuerte rachas de viento

Este domingo ha amanecido a las 7:45 y anochecerá a las 18:07 horas, las temperaturas estarán entre 8°C y 13°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 35 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 05 de noviembre de 2023 , 08:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, predominio de los cielos nubosos disminuyendo desde el final de la tarde a poco nuboso salvo en zonas montañosas del nordeste.



Habrá probables brumas y bancos de niebla matinales en cumbres, sobre todo de la mitad oriental. No se descartan lluvias débiles dispersas que serán más probables en el nordeste, tercio occidental y en zonas altas de Albacete y del sureste de Ciudad Real y que no se esperan en el resto de Albacete.



Las temperaturas irán en descenso en general ligero. Viento moderado de componente oeste amainando a flojo al final de la tarde. Rachas muy fuertes en las sierras de Albacete y en puntos altos del extremo oriental, por la mañana.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16ºC en Albacete, entre 9 y 15ºC en Ciudad Real, entre 6 y 12ºC en Cuenca, entre 8 y 13ºC en Guadalajara y entre 9 y 16ºC en Toledo.



La borrasca ‘Domingos’ pondrá este domingo en aviso amarillo por viento a Castilla-La Mancha.-



La borrasca ‘Domingos’ pondrá este domingo, 5 de noviembre, en riesgo por viento y oleaje a 14 comunidades autónomas, con alerta roja en el norte peninsular, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco estarán en riesgo extremo (rojo) por fenómenos costeros con olas de entre 8 y 11 metros, mientras las islas Canarias estará en riesgo importante (naranja), de menor nivel, por esta misma razón. Puntos de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y la Región de Murcia estarán también en riesgo (amarillo) por oleaje.



El viento, por su parte, activará los avisos amarillos en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/hora o incluso los 100 km/hora, como sería en el caso de Galicia, que también estará afectada por la lluvia con alerta amarilla.



En general, este domingo predominarán los cielos nubosos en el Pirineo, vertiente cantábrica y mitad norte de la vertiente atlántica, con precipitaciones afectando al Pirineo central, Galicia, oeste de Castilla y León, Cantábrico oriental y Estrecho.



Las precipitaciones serán más intensas en el oeste de Galicia, donde vendrán acompañadas de tormentas ocasionales, sin descartar el granizo, y podrían llegar a ser localmente persistentes, según ha detallado la AEMET.



No se descartan precipitaciones en el resto de las vertientes atlántica y cantábrica, aunque en general de forma débil, dispersa y ocasional. Además, salvo en Pirineos, no se espera que afecten al resto del tercio este peninsular ni a Baleares, con cielos poco nubosos en general.



En Canarias, por su parte, se espera nubosidad en aumento y precipitaciones en el norte, sin descartar que sean persistentes en zonas altas de La Palma, mientras habrá menor probabilidad pero podrían darse precipitaciones débiles en el sur de las islas.



La cota de nieve se situará en los 1.600/2.000 metros en Pirineos, en 1.700/2.000 en la Ibérica norte y sistema Central, y 1.400/1.600 en la cordillera Cantábrica.



Respecto a las temperaturas, aumentarán en el nordeste peninsular y Baleares, se mantendrán sin cambios en Canarias y descenderán en el resto del país, de forma más acusada en el tercio oeste. Asimismo, se esperan heladas en Pirineos, sin descartarlas débil y aisladamente en el resto de sistemas montañosos.



Los vientos generalizados del oeste y suroeste llegarán a fuertes en litorales, en especial en el norte de Galicia y Cantábrico, mientras en el resto tenderán a amainar al final del día. En este contextos, se prevén rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte peninsular, interiores del tercio este, Baleares y litorales del sureste. En Canarias soplará un alisio moderado.