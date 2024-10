El fotógrafo manchego Pablo Lorente, nominado en los prestigiosos Premios LUX 2024

Conocidos como los 'Goya de la Fotografía Profesional', estos galardones han nominado al fotógrafo, originario de Albacete y residente en Ciudad Real, en dos de las categorías más destacadas de la edición 2024: Publicidad y Reportaje Documental

martes 22 de octubre de 2024 , 21:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Sobre los Premios LUX



Desde su creación en 1993 por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, los Premios LUX se han consolidado como el máximo referente de la fotografía profesional en España. Su objetivo es dar visibilidad y reconocimiento a la excelencia fotográfica, premiando a los profesionales que cada año elevan el arte de la imagen a nuevas alturas.



El prestigio de los LUX no solo reside en la calidad de los trabajos presentados, sino también en su jurado de alto nivel, compuesto por destacados profesionales del mundo de la imagen y la comunicación, quienes cada año eligen las obras más representativas e innovadoras del panorama fotográfico.



Los nominados han sido elegidos por un jurado formado por los editores y colaboradores de Time Out Madrid – Isabel Gil, Irene Calvo, Álvaro Vicente y el director editorial, Gorka Elorrieta – así como representantes culturales de la ciudad como José Luis Romo (director artístico de Matadero Madrid), Pablo Berástegui (director de La Casa Encendida), Ainhoa Amestoy (programadora artística en Teatros del Canal), Carolina Fábregas (directora de Marketing de Museo Thyssen-Bornemisza) y Beatriz Pérez (directora de Marketing y Comunicación de Leica España).



Sobre Pablo Lorente



La nominación de Pablo Lorente refuerza su trayectoria como uno de los fotógrafos más prometedores del país, con un estilo que combina creatividad, técnica y una gran sensibilidad artística. A lo largo de su carrera, ha colaborado con una variedad de revistas de renombre internacional, incluyendo Forbes, Tapas Magazine, El País, The New York Times Style Magazine Spain, Man On The Moon, L’Officiel España, L’Officiel Hommes y Esquire, entre otras. Además, forma parte del equipo de la agencia Futura Comunicación responsable de la comunicación de Teatros del Canal y diversos festivales de la Comunidad de Madrid, donde ha contribuido a la cobertura y promoción de eventos culturales de gran relevancia, como el Festival de Otoño, Teatralia o Madrid en Danza, entre otros; y es el fotógrafo oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Un largo curriculum que atesoran varias exposiciones, premios y talleres.