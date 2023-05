¡HOLA! Irene Urdangarin cumple 18 años marcando cambios en su vida

miércoles 31 de mayo de 2023

La biblia de las revistas del corazón ¡Hola! publica varias fotos de la joven, una adolescente que le saca varios centímetros a su madre (mide 1,80 centímetros) y asegura que Irene es sociable, resuelta, divertida e independiente, además de tímida y discreta.



"Se apunta a todo, le encanta la música, lee muchísimo (en inglés), le gusta ir a Misa con su madre y sabe tocar el piano. Es fuerte, un crac en deporte – esquí, natación, tenis, running, vela – y muy buena en idiomas. Habla francés e inglés a la perfección, español, aunque su vocabulario no es tan amplio como el de sus hermanos, catalán y se defiende en alemán". "Tiene misterio", añade Hola.



En las imágenes, tomadas hace unos días, vemos a la joven paseando con su madre y su hermano por las calles de Barcelona. Al parecer, la familia acudió al concierto de Coldplay, aunque no hay fotos del momento.



Dice Hola que no va a celebrar su 18 cumpleaños con una fiesta de puesta de largo, y que hará coincidir su graduación en bachillerato con el de su aniversario el 16 de junio. Se espera que acudan su padre, Iñaki Urdangarín, y su abuela Sofía, en el que, que sepamos, será su primer encuentro desde que descubrimos la infidelidad del exduque.



Alonso y Melissa Jiménez, pareja por sorpresa



Hola confirma con una fotografía los rumores que suenan desde hace unos días y que relacionan a Fernando Alonso con Melissa Jiménez. En la imagen, tomada hace unas semanas en Garraf, localidad cercana a Barcelona, el piloto y la periodista están en el interior del coche del conductor. No hay besos ni abrazos, sólo comparten habitáculo. Pero ya es suficiente para que pensemos que van en serio.



Según la revista, Fernando y Melissa llevan juntos cerca de dos meses. Él ha ido a visitarla a la zona de Sitges, en la que se instaló la periodista a principios de año con sus hijos. Incluso conoce a su familia. Allí ha coincidido con los hijos de la reportera, tres niños nacidos de su matrimonio con Marc Bartra, del que Melissa se separó en 2021. Hola añade además que Fernando Alonso es amigo de Antonio Jiménez, el padre de Melissa, que también se dedica al mundo del motor como ingeniero del equipo de motociclismo Aprilia.