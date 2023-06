Núñez, convencido de que el PP gobernará los ayuntamientos de Toledo y Talavera

Velázquez subraya que en el PP están "preparados para poner al frente de España a Alberto Núñez Feijóo"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de junio de 2023 , 20:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado al PP de Toledo por los resultados obtenidos en la provincia en las elecciones municipales del 28 de mayo, ya que permitirán al partido gobernar en diez de las 12 localidades de más de 10.000 habitantes de la provincia, de forma que se ha mostrado convencido de que así será también en la capital de la región y en Talavera de la Reina.



En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la reunión de la Junta Directiva Provincial que se ha celebrado este miércoles en Toledo, Núñez ha felicitado al presidente del PP provincial y candidato 'popular' a la Alcaldía de la capital, Carlos Velázquez, por los resultados obtenidos en las urnas el 28 de mayo, ya que es "un resultado magnífico" pues el partido ha conseguido "un nivel de penetración desde el punto de vista de victorias a nivel municipal histórico".



En concreto, ha celebrado que el PP está en disposición de gobernar diez de las doce localidades de más de 10.000 habitantes de la provincia y, en esta línea, se ha mostrado "convencido" de que así lo hará en Talavera de la Reina y en Toledo.



Cabe recordar que en estas dos localidades, el PP necesita un pacto con Vox para gobernar, ya que en ambas el PSOE fue la lista más votada, pero la suma de los ediles de PP y Vox puede darles el bastón de mando municipal.



Núñez ha subrayado, asimismo, la mejora de los resultados del PP en la provincia de Toledo en las elecciones autonómicas.



Pero el presidente del PP regional también ha lanzado un mensaje de cara a las elecciones generales del 23 de julio y ha aseverado que en la Junta Directiva de este miércoles, los 'populares' de Toledo también se han marcado un objetivo, que "no puede ser otro que ganar" los próximos comicios.



Núñez, que ha pedido a la ciudadanía la máxima participación a pesar de que las elecciones se han convocado en pleno mes de julio, cuando hay muchas personas de vacaciones e incluso de puente en algunas comunidades autónomas, ha subrayado que los comicios son "fundamentales para el destino del país".



Y ello porque los votantes pueden elegir entre un presidente "que pacta con el comunismo, con partidos independentistas y con partidos del entorno filo etarra", en alusión a Pedro Sánchez, o la opción que representa el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a su entender representa "la seriedad, el rigor, la preocupación por las cosas que realmente importan a los españoles, de devolver la credibilidad internacional a nuestro país, de devolver a España a la senda de la fortaleza del crecimiento".



PREPARADOS PARA QUE FEIJÓO SEA PRESIDENTE



Por su parte, el presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, ha asegurado que en el PP de Toledo están "preparados" y van a conseguir "un resultado histórico", para poner al frente de España a Alberto Núñez Feijóo y "para devolver España lo que nunca debió perder, que es un gobierno que soluciona los problemas, que no divide, que pone el interés general de los españoles por encima de cualquier otro interés partidista o personalista, en contra de lo que hace Pedro Sánchez".



Velázquez ha recordado que estos resultados animan a todo el PP a seguir trabajando, "sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que Pedro Sánchez nos ha metido a todos los españoles, convocando unas elecciones generales el próximo día 23 de julio" y ha recalcado que "vamos aprovechar estos resultados tan buenos en la provincia a nivel municipal para conseguir mejores resultados todavía a nivel nacional".



"Pedro Sánchez nos ha dicho a los españoles que tenemos que elegir entre vacaciones y urnas, entre él y España, y los españoles lo tenemos claro hace mucho tiempo, preferimos España y vamos a ir a votar", ha remarcado Velázquez, quien ha destacado la importancia del voto por correo y ha informado además de la campaña informativa puesta en marcha por el PP en este sentido, porque "convocar unas elecciones el día 23 de julio es decir los españoles que no quiere que votemos y eso nunca antes había sucedido en España y es gravísimo".



También ha agradecido este miércoles su trabajo y compromiso "a todas y cada una de las personas que se han presentado a estas últimas elecciones bajo las siglas del PP, porque han sido responsables de un resultado histórico en la provincia y una victoria inmensa del PP y del municipalismo en Castilla-La Mancha y aquí en la provincia de Toledo".



Velázquez se ha mostrado muy satisfecho con unos resultados que suponen que en la provincia de Toledo "vamos a gobernar en 10 de los 12 municipios mayores de 10.000 habitantes y vamos a gobernar para un 65% de la población de la provincia, lo que supone casi medio millón de habitantes, algo que nunca antes había conseguido el PP".