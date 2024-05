Núñez apuesta por bajadas de impuestos, simplificación de trámites y ayudas excepcionales para mejorar la rentabilidad del campo

Afirma que Page puede pasar a la historia si sus diputados nacionales mañana votan en contra de la Ley de Amnistía

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 29 de mayo de 2024 , 20:28h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por bajadas de impuestos, simplificación de trámites burocráticos y ayudas excepcionales para mejorar la rentabilidad del campo castellanomanchego.



Así lo ha indicado Núñez en un acto sectorial sobre agricultura, junto al presidente de la Diputación de Ciudad Real y presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, y la candidata al Parlamento europeo, Esther Herranz, en Moral de Calatrava.



El presidente regional del PP ha indicado que Castilla-La Mancha “es una región agrícola que está orgullosa de serlo” y que debería “tener estructurado la sostenibilidad del campo” para que se produzca “relevo generacional”, así como apostar por quienes hoy están liderando el campo para “aumentar la rentabilidad y mejorar el producto”.



Núñez ha lamentado que el PSOE de Page y de Sánchez hayan trabajado en Europa por una PAC que “perjudica los intereses de Castilla-La Mancha”, ya que la aplicación del pacto verde y la implementación de los ecoregímenes y las políticas ultraecologistas eliminan la rentabilidad del campo e implica recortes.



El presidente del PP-CLM ha indicado que la candidata del PSOE-CLM, Cristina Maestre, afirmó que su visión sobre la agricultura era el pacto verde, y Page en lugar de rectificarlo ha dicho que “hay que votar a Teresa Ribera, que es la que dice que si por ella fuera prohibiría los toros y la caza y que tiene posiciones contrarias y radicales en contra del Pacto Regional por el Agua”.



Así, ha incidido en que los castellanomanchegos necesitan agua para crecer y desarrollar y modernizar las explotaciones para seguir produciendo los mejores productos del país. “La posición del PP está clara y está firmada”.



De otro lado, Núñez ha recordado que Page aprobó en la pasada legislatura una Ley de Agricultura Familiar por la que la Consejería de Agricultura abre la puerta a la expropiación de tierras “si esta no es rentable”.



Por ello, Núñez ha pedido a todos los agricultores que el próximo 9 de junio voten al PP, algo que es fundamental para “echar a Sánchez del Gobierno de España porque es perjudicial para el campo de Castilla-La Mancha”.



“El único partido capaz de garantizarlo es el PP, con Dolors Montserrat a la cabeza”, ha dicho.



PAGE TIENE LA OPORTUNIDAD DE PASAR A LA HISTORIA



Núñez ha añadido que mañana se consumará un “hecho sin precedentes” en la historia democrática del país, porque los ciudadanos “dejarán de tener los mismos derechos”, ya que se vota la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.



“Page tiene 8 votos en el Congreso de los diputados, suficientes para que la Ley de Amnistía no salga adelante, son hombres y mujeres de confianza del presidente de la Junta”, ha incidido, por lo que tiene la oportunidad de “pasar a la historia como un hombre de Estado que ha defendido al conjunto de los españoles o de quedar como un hipócrita sin escrúpulos y sin palabra”.



De su lado, Miguel Ángel Valverde, ha dicho que la agricultura y la ganadería tienen una importancia “capital en una provincia como Ciudad Real”. “Esta importancia nosotros sí sabemos que la tiene, ya que el PSOE entiende este sector como algo a extinguir, por lo que no apuesta por la conservación del mismo”.