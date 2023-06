Secretarios e interventores interinos de los ayuntamientos de Guadalajara salen a la calle para pedir que les hagan fijos

Este colectivo reclama un incremento en el número de plazas contempladas en el proceso de estabilización para consolidar a los habilitados interinos que contempla el Gobierno central

jueves 08 de junio de 2023 , 20:10h

Secretarios e interventores interinos de ayuntamientos de la provincia de Guadalajara se han concentrado este miércoles ante las puertas de la Subdelegación con una pancarta en la que se leía 'Por nuestros ayuntamientos ¡¡Fijeza ya!! para los secretarios, interventores y tesoreros interinos', con el fin de seguir haciendo fuerza para conseguir la fijeza y estabilidad laboral en sus puestos de trabajo por entender que hay "abuso de temporalidad".



Este colectivo reclama un incremento en el número de plazas contempladas en el proceso de estabilización para consolidar a los habilitados interinos que contempla el Gobierno central, no entendiendo como se han convocado 763 plazas cuando hay más de 3.000 instancias de secretarios interventores con más de tres años de temporalidad.



"Esta cifra no casa con las 3.000 presentadas", afirma Lorenzo Campillo, representante por Guadalajara de la Asociación Sindical de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos de Castilla-La Mancha (ASSITI-CLM) y secretario interino desde hace nueve años de una agrupación de tres municipios de la Sierra Norte de Guadalajara.



'Ministra, te lo digo, elecciones en peligro' o 'No estamos solos, somos muchos más', han sido algunos de los lemas que han coreado los secretarios e interventores que se han sumado a esta movilización, una protesta que se une a otras anteriores llevadas a cabo a nivel nacional.



"Nosotros no pedimos subida salarial sino fijeza en nuestros puestos de trabajo", ha abundado Campillo, para quien esta situación es especialmente lamentable porque se da en la España despoblada, siendo Guadalajara una de las provincias más afectadas.



De hecho, si bien la situación de temporalidad en los secretarios interinos a nivel nacional roda el 48%, en Castilla-La Mancha el porcentaje se elevaría hasta el 50% y dentro de la región, en Cuenca o Guadalajara, provincias más despobladas, el porcentaje se eleva hasta el 70% de los habilitados interinos, lo que se traduce en una gran mayoría de ellos.



"Nuestras vacantes salen todos los años en concurso para que cualquier funcionario de carrera se quiera ir a un pueblo pero algunos llevan 30 años y ninguno ha solicitado esta plaza", subraya el representante de ASSITI-CLM en Guadalajara.



De su lado, Susana Checa lleva treinta años de interina; actualmente está a cargo de una agrupación de seis municipios de la comarca de Molina de Aragón y, al igual que otros de sus compañeros, llevan demasiado tiempo en esta situación y reclaman ser escuchados y que se cumpla la directiva de Europa y la ley. Lo que tienen claro es que si el gobierno que entre ahora no lo resuelve, tendrá que hacerlo Europa.



En muchos casos se da la paradoja de que los secretarios han tenido que consolidar a alguaciles o a auxiliares de ayuda a domicilio mientras ellos no pueden hacerlo porque las competencias dependen del Estado.