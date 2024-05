Feijóo visitará Talavera este lunes para participar en un acto público junto a Paco Núñez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 25 de mayo de 2024 , 14:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará la ciudad el próximo lunes, 27 de mayo, para participar a las 19.30 horas en un acto público junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, en las murallas de la calle Carnicerías, dentro de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio.



Así se ha pronunciado en la carpa informativa que el PP ha instalado hoy en la zona de ‘La Tropical’ para trasladar a los talaveranos las propuestas que el PP plantea para Europa, ha informado el PP en nota de prensa.



“Quién mejor que Feijóo para decirle a los talaveranos que Europa y España necesitan un gobierno del Partido Popular si los españoles no queremos que Sánchez y Page sigan llevando a la deriva a nuestro país y a esta comunidad”, ha señalado.



Gregorio ha calificado de “espaldarazo” a Talavera que el presidente nacional del PP acuda a una ciudad “a la que nuestro partido nunca abandona”, porque para el PP tanto nacional como regional “son prioritarios” los proyectos estratégicos de la ciuda.



“Contamos con el apoyo y la ayuda para seguir demandando a Sánchez que destine partidas presupuestarias para el AVE; porque parece que lo socialistas no están por la labor de que esté funcionamiento en 2030”, ha sostenido.



En ese sentido, ha explicado que el PP de Talavera ya se encuentra recogiendo firmas para exigir “que el AVE de Talavera funcione en 2030, que esté soterrado y que se ubique en el núcleo urbano”.



El alcalde ha censurado que en las Cortes de Castilla-La Mancha los socialistas “con Page a la cabeza, hayan votado no al soterramiento y a que la alta velocidad esté operativa en seis años”, algo que ha calificado de “traición sin precedentes” a los intereses de los talaveranos.



Por eso, ha subrayado que “sólo un gobierno del Partido Popular puede poner freno a estos desmanes que perpetra Pedro Sánchez con el beneplácito de Page, que no dejan de perjudicar y abandonar a nuestra ciudad”.