Albés: “Esta temporada ha sido la semilla de algo muy bonito”

jueves 08 de junio de 2023 , 12:30h

El Alba ha puesto punto final a un auténtico temporadón, del cual, todos los albacetistas han de estar orgullosos. “Lo primero, me gustaría felicitad al Levante. Independientemente de que los resultados sean abultados, han sido mejores en ambas áreas. Han tenido mucha eficacia atacando y defendiendo. La sensación era que podíamos meternos en el partido, pero esas acciones de talento individual te lo ponen complicado. Hemos puesto corazón y orgullo de profesionales por la gente. Hemos corrido, pero aun así hoy parece que se nos secó la pólvora”. “Ha sido muy bonito. Por reivindicarse, salirse de las expectativas de principio de temporada y por la magia que se ha creado en la ciudad y en la afición. Aun así, cuando estábamos en Play Off, ¿por qué no ascender? Nos cambiaría la vida a todos. Pero nos hemos encontrado ante un Levante con el que no hemos podido. No nos ha dado” afirmaba Albés.



Este Play Off ha sido un premio al gran trabajo de este Albacete Balompié durante el curso. “Creo que no estoy preparado para hacer un resumen de la temporada. Hemos vivido muchas emociones. Le ponemos corazón a las cosas que hacemos. Te puedo decir que ha sido algo mágico. Desde lo futbolístico hasta la conexión”.



Si algo ha caracterizado a este equipo es esa manera de ilusionar a la gente y eso quedará para siempre en el recuerdo de los albacetistas. “Por eso decía que fue mágico. Los propios futbolistas no querían que se acabara. Esto es la semilla de algo bonito. Cuando pasan las temporadas no te acuerdas en qué puesto has quedado. Esta temporada ha sido la semilla de algo muy bonito. Como se ha hemos sentido la afición, los jugadores y club en general se va a quedar en el recuerdo como el año canalleta. Ese sentimiento se va a quedar y es de las cosas más chulas del fútbol”. La vuelta al fútbol de mayores es un proyecto a largo plazo y el míster quiso hacer hincapié en ello. “Acabamos de terminar la temporada. La realidad hay que valorarla. No debemos confundir lo que ha pasado este año con lo que es normal. Es un proceso de futuro. La responsabilidad como club es trasmitir un resultado acertado para el futuro”.



“El Levante ha sido bastante mejor. Desde el minuto 30 no ha habido opciones. Nos han ganado porque han dominado de una manera diferencial las áreas. Han tenido un acierto certero en ambos partidos. Nosotros, que también somos buenos, hemos tenido un acierto más bajo. La defensa ha dado un recital. La sensación era que estábamos compitiendo, pero el gol es el gol. Son justos merecedores de la victoria” asumía.



La semilla de este Alba ya está plantada y ya se han visto los primeros brotes verdes del futuro de este equipo. “Nunca he vivido nada igual con la gente. Tanto en casa como fuera. Por eso digo que es una semilla que tenemos que cuidar muchísimo. Desde el club, desde nosotros y desde los medios. Sin el aficionado no hay jugadores, equipo, ni fútbol. Hoy se ha vivido un gran ambiente. Han llenado el estadio. Hemos acabado agradeciéndonos mutuamente nuestros éxitos y eso es lo más bonito” concluyó.