El Alba esquía sobre la cuesta de enero, triunfo rotundo y trabajado en el Carlos Belmonte

martes 17 de enero de 2023

El Alba no había ganado en Gran Canaria en 15 años. Hasta que llegó este Alba. El Alba llevaba 19 años sin ganar 4-0 en fútbol profesional. Hasta que llegó este Alba. La SD Huesca no había recibido gol en casa desde octubre. Hasta que llegó este Alba. El CD Leganés llevaba sin perder 11 jornadas. Hasta que llegó este Alba.



Porque este Alba llega a todo. Cada uno esos récords han sido rotos en las últimas cuatro jornadas. Un equipo que pase lo que pase, no pasará de moda. Una plantilla con nervio, ambición y garra. Liderada desde el banquillo y armonizada por una afición que en manga corta, como en Butarque, o abrigo y bufanda, arropa a su equipo.



Desde el principio, desde el más puro inicio, el Alba salió al rojo vivo. Ni 40 segundos pasaron cuando los primeros ‘uys’ resonaron el Belmonte. Dubasin casi acierta y poco después Mesa obligó a Asier Riesgo a lucirse. No sería el único en lucirse. Al cuarto de hora, con un comienzo demoledor, el Alba anotaba. Higinio, anotador del primer gol de 2023, dejó su sitio en el once a Dubasin, que marcó el primer gol en el Belmonte de 2023. La única novedad en la alineación trajo la historia de siempre. Porque lo de este equipo es historia aparte, pero cíclica.



Tan cíclica que se vio repetida la acción del primer gol ante los pepineros en la primera vuelta. Álvaro Rodríguez, un avión, asistió al pingüino. Como en Butarque, donde mandaba el sol, pero en el Belmonte, donde el frío no heló las ideas albaceteñas.



Ese tanto no sació a un equipo sediento, hambriento y despierto. Riesgo tenía que seguir empleándose a fondo y los nuestros no dejaban de mirar al área rival con el balón en los pies. El descanso acabó 1-0 porque en esta categoría nada es fácil y porque nadie suma once partidos sumando sin motivo.



La segunda parte empezó igual de fuerte. Para no perder la costumbre, el Albacete tuvo una gran ocasión al inicio del acto. No cuajó y el equipo debió atarse los machos para amarrar un nuevo triunfo, que por ocasiones pudo ser más abultado pero en el que el Leganés no se rindió en ningún momento, lo que da aún más mérito al equipo de los 36 puntos.