El sábado 10, VI Edición del Academia CUP

Reservado para equipos benjamines y alevines, está organizado por la Academia Albiceleste en colaboración con el ayuntamiento y moverá cerca de 1500 personas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de junio de 2023 , 18:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El sábado día 10 se celebra la VI edición del Torneo de Fútbol Academia-CUP, en las instalaciones municipales Jerónimo de la Morena, para las categorías benjamín y alevín, organizado por el Club Academia Albiceleste, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, y los patrocinadores del club, con el concesionario F. Tomé a la cabeza.



En esta edición, la organización cuenta con la `participación de algunas de las canteras más destacadas del territorio nacional, como son las de Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Alcorcón y R.S.D. Alcalá, entre otras, junto a equipos de contrastada valía que vienen a ponérselo muy difícil a los más reconocidos.



Como ye hemos apuntado, el Academia CUP-2023 está reservado para las categorías Benjamín, con 20 equipos y Alevín, con 16, disputándose la totalidad de partidos en la jornada del día 10, con inicio a las 09’00 horas y finalización a las 19’30 horas con la entrega de distinciones.



El torneo que cuenta con un total aproximado de 500 jugadores moverá en el mismo, un total de 1500 personas, incluidos técnicos, auxiliares, patrocinadores, staff de organización, acompañantes y público en general.



SISTEMA DE COMPETICIÓN



La fase de clasificación se disputa a modo de liguilla, con los equipos de ambas categorías divididos en grupos de cuatro equipos, en partidos de un solo periodo, de 20 minutos, clasificándose los dos primeros para la fase ORO y los dos restantes para la de PLATA.



En categoría benjamín los quintos clasificados disputarán un partido de consolación.



En caso de empate a puntos se atendrá a los siguientes criterios, para resolver la igualada:



1-Enfrentamiento directo, 2- Diferencia de goles particular, 3- Equipo más goleador, 4- Equipo menos goleado, 5- En caso de continuar el empate, se lanzarán penaltis, al fallo.



FASE FINAL:



Los partidos se disputarán en un solo periodo de 20 minutos y en la Final en dos periodos de 15 minutos.



En caso de empate, en la fase final, se resolverá con el lanzamiento de tres máximas penas.



PARTICIPANTES:



Categoría Benjamín:



Grupo A: Academia A, Miramadrid, Rayo Alcobendas, Hdoble y Dys Sport. Grupo B: Academia B, Adarve, Avance, Maristas, Dinamo Guadalajara. Grupo C: Academia C, Rayo Vallecano, Complutense, Parque Sureste, San Gabriel. Grupo D: Academia D, Atlético de Madrid, Alcalá, Racing Villaverde, Concepción.



Categoría Alevín:



Grupo A: Academia A, Alcalá, Hdoble, Academia X. Grupo B: Academia B, Avance, Complutense A, Alpedrete. Grupo C: Academia C, Miramadrid, Complutense B, Dys Sport. Grupo D: Academia C, Torrejón, Fuentelarreyna y Parque Sureste.



HORARIOS Y CAMPOS DE JUEGO



Se indican convenientemente en las instalaciones de juego, donde se desarrolla el torneo, con inicio a las 9’30 horas.