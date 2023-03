Rubén Albés: “Siento que podíamos haber ganado si todos hubiéramos hecho las cosas mejor”

sábado 18 de marzo de 2023 , 20:51h

El Albacete ve como se corta su racha de cinco victorias consecutivas en el Carlos Belmonte ante un buen rival. “Lo hemos peleado hasta el final, los futbolistas se han dejado todo y la gente ha empujado al equipo. Nos hemos enfrentado ante un rival de mucho nivel. Han sido mejor en el cómputo general. Felicitar al Granada y algún día teníamos que perder” afirmó el míster.



A pesar de la derrota, el equipo estuvo arropado por más de 14.000 personas y empujó junto al equipo hasta el final. “La sensación era que había muchísima gente. Conscientes de la dificultad del partido nos han empujado. Más allá del encuentro la gente se engancha al Alba, estos jugadores se dejan todo y eso gusta”. “Siento que podíamos haber ganado si todos hubiéramos hecho las cosas mejor. Cuando viene un rival no pienso en si tiene más experiencia, más presupuesto, mejores jugadores… Cada encuentro pienso que puedo ganarlo y que tengo a los mejores futbolistas. Tenemos que afrontar los partidos para ganarlos, hoy no pudo ser y hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano, pero no pudo ser”.



Perder es cosa del fútbol y Rubén Albés es consciente de es algo que puede pasar. “Siento que perder es algo que puede entrar en las posibilidades de un partido de futbol. Nos sentíamos fuertes y que podíamos ganar, pero no queda otra que volver a la realidad y sonreír por lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando caes derrotado hay que pensar en el siguiente partido, volver a engancharte a puntuar y es lo que hacemos. Somos conscientes de que somos un buen equipo, tenemos buenos futbolistas y a la gente la vamos a seguir enganchado. Además, continuamos en la lucha por ser uno de esos ‘superequipos’ de Play Off”.



El Albacete ha podido caer derrotado, pero Rubén está orgulloso de sus jugadores y del gran trabajo que han hecho. “Están tristes. Cuando alguien siente, siente para la felicidad y la tristeza. Quiero un equipo que sienta. Mañana estarán menos tristes, el lunes igual y el miércoles estaremos con el foco del siguiente rival. Tenemos la suerte de tener opciones de jugar algo tan brutal como jugar el Play Off y subir a Primera División” concluyó.