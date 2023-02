Rubén Albés: "De esta derrota me llevo la personalidad del equipo"

domingo 05 de febrero de 2023

Se cortó la racha de siete jornadas sin conocer la derrota, pero el Albacete cuajó un buen partido. “Nos quedamos con ganas de haber conseguido la cuarta y si la hubiésemos conseguido buscaríamos la quinta, pero el fútbol tiene estas cosas. Esta liga tiene partidos difíciles, en los que dos buenos equipos se enfrentan y donde no siempre puedes ganar”. El Tenerife fue un rival duro que supo aguantar el chaparrón manchego. “Es un equipo que muchas veces cede el dominio de la posesión, pero no tienes controlado el partido. Nosotros limitamos todos los contraataques y nos acercamos al último tercio de campo en algunas situaciones de cierta ventaja. Al final ellos tuvieron que hacernos falta para que esas acciones no fueran más peligrosas”.



Sin embargo, a este Albacete no se le puede achacar la falta de personalidad y es algo que Rubén quiso poner en valor. “Pienso que en el 99% de los partidos que hemos jugado lo hemos hecho con la personalidad que tenemos. Hay días que estás más o menos acertado. Repito, nos hemos enfrentado a un buen equipo. Han tirado una vez a puerta y ha sido en el penalti”.



Una pena máxima que decidió el choque y fue cuanto menos polémica “Creo que todos los que jugamos al fútbol y entendemos de fútbol nos parece sorprendente el penalti. Para mí es falta en ataque. Entiendo que al árbitro le pueda parecer, porque hay un contacto, la grada aprieta y Enric Gallego es muy inteligente en ese sentido, pero viéndolo repetido, que lo he visto, no veo ni el contacto de nuestro jugador hacia él, ni la pelota está controlada por nadie, ni pasa absolutamente nada. Me cuesta entender el motivo del penalti” afirmaba el técnico gallego.



A pesar de la polémica, la buena noticia fue en el debut de Dani Escriche, que estuvo muy activo en ataque. “Escriche entendió bastante bien, en las pocas sesiones que lleva con nosotros, el funcionamiento que queremos. Necesita adquirir el ritmo al que jugamos nosotros. Fue realmente peligroso cuando pudo conectar con la pelota cerca de la portería, así que satisfechos con lo que ha hecho”.



Por último, Rubén Albés sacó la nota positiva del encuentro incidiendo en que su Albacete es un equipo reconocible en LaLiga. “Me llevo la personalidad del equipo. Pienso que tanto cuando ganamos como cuando perdemos la tenemos que mostrar. Cuando hacemos las cosas como las hacemos nosotros, ese coraje hasta el final, el pelear hasta el último momento para conseguir ese empate a todo un gran equipo como es el Tenerife. Le hemos limitado mucho en la segunda parte y creo que eso es bastante”.