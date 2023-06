PP y VOX conseguirían la MAYORÍA ABSOLUTA sumando entre 178 y 183 escaños

REDACCION

domingo 04 de junio de 2023 , 07:37h

La primera encuesta de Target Point para El Debate que mide el impacto del adelanto electoral sitúa al PP y Vox en condiciones de obtener una mayoría absoluta de 178 escaños en el peor de los casos y 183 escaños en el mejor. Por el contrario, el PSOE y Sumar no pasarían de los 140 diputados en su horquilla más generosa.



Con Ciudadanos fuera de juego después de inmolarse, Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con un porcentaje de voto del 34,4 %, 6,8 puntos más que el 27,6 % de Sánchez. Ello se traduciría en una horquilla de entre 146 y 149 escaños para el candidato del PP y una de entre 109 y 11 para el del PSOE.



El sondeo, realizado entre el miércoles y el viernes mediante 1.027 entrevistas en toda España, deja cambios relevantes respecto a todos los anteriores al 28 de mayo y al adelanto electoral. El fundamental es que el toque a rebato del presidente del Gobierno y líder socialista ha reforzado el bipartidismo, a costa de Vox y Sumar.



Las dos formaciones a la derecha del PP y a la izquierda del PSOE siguen siendo fundamentales para Feijóo y Sánchez, respectivamente, pero pierden fuelle electoral. En ambos casos quedarían por debajo del 14 % de los votos, aunque Vox capearía mejor las dentelladas del bipartidismo y del voto útil.



La candidatura encabezada por Santiago Abascal obtendría el 13,6 % de los votos, punto y medio menos que en las elecciones de noviembre de 2019. La de Yolanda Díaz, siempre y cuando Podemos acabe integrándose, se quedaría en el 12,8 %, una décima menos que hace tres años y medio.



Esto último no está nada claro, a la espera de ver cómo se resuelve la inclusión –o no– de Irene Montero e Ione Belarra en las candidaturas: el viernes, el líder de IU, Alberto Garzón, renunció a ir en ellas, con la esperanza de que las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales tomaran ejemplo y siguiesen el mismo camino.



La pérdida de terreno electoral supondría a Vox y Sumar, en la práctica, quedar fuera del reparto de escaños en buena parte de las circunscripciones medianas y pequeñas. Vox pasaría de 52 a entre 32 y 34. Sumar, de los 35 de Unidas Podemos en el año 2019 a entre 27 y 29. La diferencia no es muy grande, pero los de Abascal conservarían la tercera posición, que va a ser clave.



En España hay 29 circunscripciones con cinco o menos escaños en juego: Cantabria, Castellón, Huelva, Jaén, Navarra, Badajoz y Valladolid (de cinco); Albacete, Álava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Orense, Ciudad Real, La Rioja y Salamanca (de cuatro); Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora (de tres); Soria (de dos); y Ceuta y Melilla (de un único escaño).



Solo Bildu crece



Con respecto a los partidos independentistas, socios de Sánchez esta legislatura, solo Bildu crece. En este momento está en condiciones de dar el sorpasso al PNV y obtener entre seis y siete diputados, frente a los entre cinco y seis de los de Andoni Ortuzar. En Cataluña, el secesionismo retrocede posiciones:

ERC caería a entre 10 y 11 escaños y Junts no pasaría de los seis. De ahí que los republicanos se hayan replegado hacia posiciones independentistas, erigiéndose como muro de contención contra un futurible gobierno de la derecha -afirman-.



Uno de los factores determinantes de estos comicios a vida o muerte para Sánchez será la participación, que se prevé baja. En las elecciones de abril de 2019 fue del 71 %. En la repetición electoral de noviembre de ese año bajó al 66,2 %. Y el 23 de julio, en pleno verano, se espera que caiga aún más: a día de

hoy, Target Point estima el 62,4 %. El margen de error de la muestra de su sondeo es del +-3,1 % para un nivel de confianza del 95,5 %.



El electorado de la derecha está muy movilizado. Destaca la enorme fidelidad de voto del PP, que se sitúa en el 91,3 %. Según la encuesta, Feijóo absorbería el 39,7 % de los votantes de Cs (y hay otro 29,4 % indeciso), el 18,8 % de los de Vox y el 3,8 % de los del PSOE.



El electorado de la izquierda, por el contrario, es un mar de dudas. Los indecisos son legión en Unidas Podemos, el 20,2 %. En Más País y Compromís, el 16,7 %. Y en el PSOE, el 15,8 %. No obstante, Sánchez recupera a parte de sus votantes pródigos y su fidelidad de voto crece hasta el 67,5 %.



Yolanda Díaz es la candidata con mayor nivel de aprobación por parte del electorado, del 49 %. Seguida de Pedro Sánchez, que se sitúa en el 48 %. La de Alberto Núñez Feijóo es del 40 %; la de Ione Belarra, del 26 %; y la de Santiago Abascal, del 25 %.