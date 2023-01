El PP tendría con Vox una mayoría más que absoluta para gobernar España, Más País y Podemos sufrirían un fuerte retroceso

Feijóo supera a Sánchez como preferido para presidente y agranda la brecha con el PSOE

miércoles 25 de enero de 2023 , 07:32h

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo vive su particular luna de miel. Al menos así lo certifica el Instituto DYM en la encuesta realizada este mes de enero para 20Minutos, que afirma que el líder de la oposición vuelve a tomar la delantera al presidente del Gobierno.



Se trata de la primera vez en los últimos seis meses que el presidente popular recupera el impulso desde su llegada a Génova, ya que solo en mayo y en julio obtuvo mejor puntuación que el Jefe del Ejecutivo. Además, el 10,1% de los votantes de PSOE preferirían a Feijóo como presidente antes que a Pedro Sánchez, así como un 18,8% de los votantes de UP. Y, en cambio, solo un 2,7% de votantes de PP votarían ahora al actual presidente socialista.



Además, el sondeo de enero le otorga al PP el 31,6% de los votos, su mejor resultado desde 2020, que supondría un crecimiento del 10,6% respecto a los resultados cosechados por Pablo Casado en las elecciones generales de noviembre de 2019. Esto se traduciría en la consecución de entre 130 y 134 escaños. Sumados a los de Vox -entre 46 y 49-, la coalición de derechas alcanzaría la mayoría absoluta en todos los escenarios. El PSOE seguiría estancado al rozar el 27% de los apoyos y entre 102 y 106 escaños, con una bajada de una décima.



Por su parte, Unidas Podemos conseguiría entre 19 y 22 asientos en el Congreso.



Las más de 1.000 encuestas realizadas por DYM para esta foto fija se hicieron entre el 18 y el 20 de enero, ya con la polémica sobre el aborto del Gobierno de Castilla y León iniciada. No obstante, no ha afectado a las aspiraciones de los 'populares', que crecen seis décimas respecto al anterior sondeo. Feijóo seguiría así pudiendo ser investido como presidente del Gobierno si pactase con Vox.



Los de Santiago Abascal obtendrían el 14,8% de los apoyos y superarían los 45 escaños, siete menos de los 52 que tiene ahora. En la horquilla baja, PP y Vox contarían con 176 escaños, justo la cifra que marca la mayoría absoluta en la Cámara Baja. En la horquilla alta, tendrían 183.



El buen momento de los de Feijóo también se ve en la fidelidad de voto. La suya se mantiene como la más elevada -un 86,6%- gracias también a una transferencia de votos de personas que antes depositaron la papeleta de Abascal en la urna. De hecho, Vox sufre un gran retroceso en fidelidad, bajando hasta un preocupante 74%. En el barómetro de noviembre esta cifra rozaba el 90% y, en diciembre, el 80%. No obstante, sigue siendo un número superior a la fidelidad de voto con la que cuentan el PSOE y Unidas Podemos, que no logran remontar la movilización de su electorado. De los votantes que optaron por los socialistas en 2019 solo repetiría un 69%. En el caso de los morados, un 58%.



Las opciones electorales de Sánchez, pues, siguen estancadas. El PSOE sufre un retroceso respecto a diciembre y se sitúa en el 26,9%, una cifra en la que se mantiene desde septiembre.



Este resultado supondría que el PSOE tendría entre 102 y 106 asientos en el Congreso, lejos de los 120 con los que cuenta en la actualidad. Por su parte, Unidas Podemos conseguiría entre 19 y 22 escaños. La suma de la actual coalición de izquierdas se quedaría, no obstante, lejos de la mayoría absoluta e incluso lejos de su resultado actual: frente a los 153 de ahora -sacaron 155 en las generales-, contarían con entre 121 y 128.



Ciudadanos, que estrena dirección bajo el brazo de Adrian Vázquez y Patricia Guasp, pierde una décima y cosecharía el 2% de estimación de voto, lo que le repercutiría una horquilla de entre 0 y 1 diputado, lejos de los 10 con los que cuenta en la actualidad. Más País, en cambio, sufre un fuerte retroceso al perder ocho décimas y obtendría el 2,1%, resultado similar al de los naranjas.