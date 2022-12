Nueva jornada de Movilizaciones de los profesionales del SESCAM contra la Junta de Page

De forma mayoritaria todos los profesionales que han podido han secundo la Huelga convocada para el día de hoy y participado masivamente en las Concentraciones que se han realizado a las puertas de todos los centros dependientes del SESCAM

jueves 15 de diciembre de 2022 , 18:01h

Los 7 sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) han convocado para hoy 15 de diciembre una nueva jornada de movilizaciones en el ámbito del SESCAM, se ha convocado una Huelga y Concentraciones simultáneas a las puertas de todos los centros dependientes del SESCAM en Especializada, en Primaria, en los dependientes de la Gerencia de Coordinación o Inspección y en los de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitaria.



Pasa el tiempo y sigue sin negociarse un acuerdo que permita reanudar ya las convocatorias de Carrera Profesional en el SESCAM.



Para los sindicatos es algo que merecen la totalidad de profesionales del SESCAM y que ya reconocen el resto de servicios de salud, todos, menos el castellano manchego.



El Proyecto de Ley de presupuestos generales de Castilla la Mancha para 2023, actualmente en trámite parlamentario y cuyas enmiendas se han debatido esta misma semana no incluye partida presupuestaria suficiente para garantizar la reanudación de este derecho, es más, en las memorias adjuntas figura expresamente que durante el ejercicio 2023 no se procederá a reconocimiento de nuevos grados de Carrera Profesional por su vía ordinaria.



A quien están intentando engañar ahora, a los profesionales del SESCAM, y sus representantes, desde luego ya no les van a engañar más.



En octubre de 2021, el Sescam se comprometió a alcanzar un acuerdo riguroso, equilibrado y viable con la correspondiente dotación presupuestaria para el año 2023. El 8 de marzo de 2022 se celebró la última reunión donde se planteaba el inicio de la carrera profesional por su vía ordinaria en 2027; y desde entonces nada saben.



Se movilizaron en abril, mayo y junio, en el SESCAM, en la Consejería, en los Hospitales de Castilla la Mancha, se hizo una primera entrega de más de 21.000 firmas recogidas por y entre los profesionales del SESCAM, firmas que se siguen recogiendo, hoy se ha convocado una Huelga, y advierten que no van a parar, hasta conseguir la recuperación de aquello a lo que consideran tienen derecho.



Lo quieren YA, y lo quieren para todo el personal, ya sea fijo o temporal.



Hoy nuevamente y en esta ocasión en todos los centros de forma simultánea los profesionales del SESCAM han pedido de forma unánime que se reanude el reconocimiento de nuevos grados de Carrera Profesional para todos los profesionales del SESCAM.



Los convocantes esperan que se atienda su petición y que de una vez por todas se sienten a negociar el acuerdo con los representantes de los trabajadores.



Son los máximos responsables del Gobierno y la Administración regional los que tiene que mover ficha ahora, tienen un compromiso con sus propios trabajadores, y esperan que no se vea frustrado después de tantos anuncios.



Para finalizar informan que en determinados centros no han sido nombrados los servicios mínimos y se ha entorpecido claramente el derecho a la Huelga de los profesionales del SESCAM. “La Administración no nos tiene que ayudar ante una convocatoria generalizada en el ámbito del SESCAM, pero tampoco debe entorpecerla” Tenemos claro que estan muy cansados de escuchar las quejas de los profesionales del servicio de salud, pero no se va a parar hasta conseguirlo.”