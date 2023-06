Derrota dura que obliga a los de Albés a hacer lo que mejor saben: ir a por todas

domingo 04 de junio de 2023

La temporada del Alba fue increíble y en la post temporada, toca creer. El equipo, pese a desfondarse y merecerse mucho más, sufrió un fuerte varapalo en forma de derrota por dos goles de diferencia. Un resultado que dificulta la clasificación, pero que a un grupo como este no lo va a inhabilitar para luchar con todo.



Ni a un club que tiene fresco momentos más duros que han conllevado instantes inolvidables. Porque al igual que no podemos olvidar quiénes somos, tampoco de dónde venimos. Y este escudo no solo representa a una afición, a una provincia y a una región orgullosa, sino también a una forma de entender este deporte. Sin rendirse, sin tirar la toalla hasta el ultimísimo pitido final.



Y más viendo como compitió hoy. Salió en tromba al coso albaceteño tras toda la tarde diluviando. Pero no durante el partido. Quietud en el cielo y seísmo en la tierra. El Alba llegó a un estadio lleno tras un recibimiento estruendoso y desde el comienzo llegó al área rival, vibraba y hacía vibrar. Dubasin, Mesa o Álvaro levantaban los ‘uys’ pero fue un defensor el que marcó. Probablemente lo menos esperado, pero este Alba es de sorprender.



En el minuto 17, Manu Fuster puso un centro con música y Momo Djetei entonó un golazo. Cabezazo inapelable del camerunés para adelantar al Alba. El equipo no se dio por saciado pero en pocos minutos vio como el Levante engullía su área. Brugué primero y De Frutos después voltearon el marcador, VAR mediante. Por un pie el Alba se vio por debajo. Pero no tardó en ponerse en pie, y ahí sigue, impertérrito ante lo que venga.



Aunque lo que vino en la segunda mitad fue un golazo de De Frutos. Volea del atacante para doblar la ventaja visitante. Un obstáculo más que el Alba fue saltando pero no pudo superar. Se acercó para reducir distancias aunque sin fortuna.



Derrota injusta para equipo y afición que juntos, de nuevo, tratarán de escribir el miércoles una nueva pagina en un libro ya de por sí lleno de historias.