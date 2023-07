ATENCIÓN : Los consulados alertan de "un error" en las papeletas de Guadalajara para el 23-J, NO hay del PP y las del PSOE están DUPLICADAS

Una circular de Exteriores, a la que ha accedido el digital 'Vozpópuli', señala que la "errata" corresponde a las papeletas de Guadalajara, pero advierte de que podría tratarse de un "error generalizado"

martes 18 de julio de 2023 , 15:39h

Según publica este martes el digital VOZPOPULI, varios consulados han denunciado que en las partidas de papeletas electorales del 23-J que reciben por valija diplomática falta la del PP y la del PSOE aparece duplicada.



Así consta en una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que ha tenido acceso Vozpópuli y que se ha distribuido este lunes a las embajadas de todo el mundo, que gestionan estos días el voto de los españoles en el exterior.



El mensaje de Exteriores señala que la "errata" corresponde a Guadalajara. Las papeletas son enviadas a los consulados por la subdelegación del Gobierno en esa provincia. "Se ha observado por parte de una Oficina Consular una errata en las papeletas al Congreso de la provincia de Guadalajara remitidas (...) por el servicio de valijas, apareciendo un partido duplicado (PSOE) y faltando otro (PP)", dice la circular de Exteriores.



El Ministerio admite que no sabe si se trata de "un error generalizado". Y pide a los consulados que "verifiquen si las papeletas de Guadalajara que han recibido en esa demarcación presentan el mismo error". En su caso, dice la circular, pide que "se desechen y se proceda a imprimirlas" de nuevo.



El Ministerio facilita un enlace en el que se pueden descargar las listas oficiales de las generales para que los españoles en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto. De hecho, no es inusual que las embajadas tengan que imprimir papeletas por diversos errores.



Un total de 2.328.261 españoles registrados en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) tienen derecho a voto el 23 de julio. Aunque la cifra pueda parecer abultada, la abstención en el voto exterior suele ser muy alta. En las generales del 10 de noviembre del 2019 votaron 145.853 españoles en el extranjero. Una participación de apenas el 6,85%.



Voto presencial en los consulados

La eliminación del voto rogado de la ley electoral no favoreció la participación en las recientes elecciones autonómicas del 28 de mayo -los españoles del CERA no participan en municipales-. Sin embargo, los consulados han detectado un aumento considerable de votos con respecto a mayo. En algunos países, las cifras se están hasta triplicando.



Las urnas para votar de forma presencial en las embajadas de España abrieron el pasado 15 de julio y se cerrarán el 20. Las oficinas consulares deben garantizar la disponibilidad de papeletas oficiales de voto, así como los sobres. El voto por correo para los residentes ausentes finaliza este martes. Los electores han remitido sus votos a sus respectivas oficinas consulares desde el pasado 27 de junio.



Segú señala el digital VOZPOPULI, el PSOE fue el partido más votado por los españoles en el extranjero en las últimas elecciones generales del 10 de noviembre del 2019.



El partido de Pedro Sánchez obtuvo el 27,5% de los votos; muy por delante del PP que logró el 18%. Unidas Podemos cosechó el 15,3%; Vox, un 9,7%; y Ciudadanos, el 9%.