ELECCIONES 23J : El PP roza los 150 escaños, el PSOE se hunde por debajo de los 100 y Vox se hace fuerte con más de 40

Feijóo llega a los 147 diputados, con una subida de más de tres millones respecto a 2019. El PSOE sigue entre 94 y 96

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 05 de junio de 2023 , 07:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El PP se dispara a nivel nacional hasta los 145/147 escaños después de haber ganado las elecciones autonómicas y municipales. Es el partido que más ventaja sigue cogiendo con respecto a las demás formaciones, y en este sondeo de NC Report para el diariio LA RAZON de junio gana terreno también a costa de Vox.



En la encuesta de mayo, previa al 28M, la formación de Santiago Abascal estaba en la horquilla de 40-42 diputados, mientras que ahora baja hasta los 39-41 frente a los 52 que consiguió hace cuatro años.



Las elecciones del 28M confirmaron la extinción de Ciudadanos (Cs), hasta el punto de que este partido ha anunciado que no concurrirá a los comicios del 23-J. En la operación voto útil en la que sigue centrada la campaña del PP para las generales el objetivo es doble, el PSOE, y también Vox, partido que aguantó en autonómicas y municipales y del que dependen gobiernos clave como el de la Comunidad Valenciana o Extremadura, aunque haya dejado ser decisivo en la Comunidad de Madrid y en Andalucía.



En la izquierda, los socialistas resisten en la franja de los 94-96 escaños. Con respecto a las elecciones de noviembre de 2019 pierden 1.153.260 votos, y entre 24 y 26 diputados. El PP le saca una ventaja de más de dos millones de votos y 51 escaños.



Podemos y Sumar, por separado, alcanzarían entre 26 y 29 diputados frente a los 38 que ostentó en esta Legislatura Unidas Podemos en el Parlamento.



La suma de la derecha roza los 190 escaños (184 en su horquilla más baja y 188 en su horquilla más alta). Y la coalición que hoy sigue en el Gobierno llegaría hasta los 120-125 escaños, sin opciones de reeditar la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios actuales.



La negociación dentro de la izquierda está abierta en canal, y, a la espera de si se confirma que hay o no fumata negra, estos días lo que se ha empezado a visualizar es una estrategia de Moncloa de marcar distancias con Yolanda Díaz y Sumar.



Entre los partidos nacionalistas e independentistas, la fotografía después del 28M no cambia. Hay un escaño bailando entre ERC y Junts, a favor del partido de Carles Puigdemont, y otro escaño también bailando entre PNV y Bildu, esta vez a favor del partido de Arnaldo Otegi.