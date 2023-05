El Alba en una nube, victoria en Baleares para encadenar su cuarta jornada seguida sumando

lunes 08 de mayo de 2023

62 puntos. A principios de mayo. 54 goles. El primer equipo de LaLiga SmartBank en superar el medio centenar de tantos. 0-5 en Ibiza. Victoria más rotunda a domicilio en fútbol profesional. Los datos lo dicen. Las sensaciones lo corroboran. El Alba ya ha dejado huella pase lo que pase en las semanas venideras.



No hace falta ahondar en los dones mostrados hoy por el cuadro manchego. Los de cada semana. Valentía, emoción, arrojo y pundonor. Pero sí se debe hacer hincapié en el cómo. Hoy el Alba ha sido el de siempre en un momento como nunca. Con la opción de asentarse en Play Off, ante un equipo dolido y en un territorio nada sencillo de sacar resultados.



Pero a este equipo le importa tanto cada detalle que le da igual todo. Compite con cada gota y suda cada balón dividido. Porque lo de este equipo es sencillo. Porque lo de este grupo es inexplicable.



Si la novedad en el once de la pasada semana marcó el primer gol del partido anterior, aunque se lo invalidaron, la novedad de esta semana anoto el primer tanto de hoy. Esto es el Alba. Ni más ni menos.



Tras varias ocasiones de peligro, Fran Álvarez cazó en el área una magnifica asistencia de Olaetxea para abrir el marcador. Al ’19’ le gustó lo de dar el pase definitivo y volvió a hacerlo diez minutos después. Dubasín fue el receptor de dicha asistencia y el pingüino, con un movimiento acrobático, dobló la ventaja.



Alegría contenida que explotó a la vuelta de vestuarios. La primera jugada tras la reanudación fue una maravillosa combinación de equipo que culminó Fuster con un truco mágico. 0-3 y la afición albacetista poniendo ritmo en Ibiza.



De ahí al final, el Albacete ató su meta, controló los tiempos y regaló a los suyos dos alegrones más en forma de gol. Superado el minuto 80, Higinio anotó su undécimo tanto liguero. Y en tiempo de descuento, Maikel Mesa, que volvió como si nunca se hubiera ido, cerró la tarde con un gran golpeo al borde del área.



Inmejorable colofón para la penúltima salida de la temporada regular. Inigualable forma de invitar a los que duden si acudir al Belmonte el domingo que viene.