González: "Hemos mantenido la cara, lo hemos intentado hasta el final y no vamos a agachar los brazos"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 08 de abril de 2024 , 20:02h

El Alba cae en el Stage Front en un encuentro al que no le perdió la cara en ningún momento. “Hemos trabajado bien el partido. Hemos hecho muchas cosas bien, pero volvemos a cometer errores que nos penalizan mucho. El equipo trabaja bien el partido, pero hay pequeños ajustes atrás que nos cuestan goles. El primero un tiro lejano y el segundo un desajuste que nos cuesta el partido. Tenemos que seguir trabajando”.



Pese a todo, el equipo cree y Alberto es el primero que lo hace.“Si no creyera no estaría aquí. Cada uno puede creer o no. No creyendo no ganas posibilidades. En la medida en la que trabajemos y cuidemos cada detalle, podremos conseguirlo”.



Creer. Esa es la clave para que el Albacete logre la permanencia. “Creer hay que creer porque es necesario y porque tienes más opciones de ganar. Cuando crees y vas con esa mentalidad positiva tienes más posibilidades de que las cosas salgan. Cuando no ganamos es por unos errores que no deben cometerse. Debemos corregirlos y mantener lo bueno que hacemos”.



Y la única manera de llegar a él es hacerlo juntos. “Una decisión que cada uno debe tomar, si asistir o no. Entiendo que todo el mundo tiene ese sentimiento de pertenencia hacia el equipo, y si nos juntamos, podremos conseguirlo. Ese empujón ayuda, te da el plus. Invito a la gente a que sume y a estar juntos, que es cuando vamos a poder conseguir el objetivo” afirmaba el técnico albacetista.



El resultado del partido no fue el esperado, pero este equipo sigue dando motivos para lograr el objetivo y, a base de trabajo, los resultados llegarán. “Estoy contento con cómo funciona el equipo. Seguimos cometiendo errores que debemos corregir. Tenemos el control, hacemos cosas bien, cogemos peso, pero luego están los detalles donde hay que hacer reajustes rápidos y es donde nos está costando. Estamos haciendo muchas cosas bien, pero debemos mejorar en ciertas situaciones”.



Porque el fútbol es un deporte de equipo y Alberto sabe que debe sumar a toda la plantilla a la causa. Hoy, el turno le tocó a Pacheco y quiso reconocer su buen hacer sobre el verde. “Pacheco está trabajando bien. No tengo ninguna queja de ningún jugador. Solo pueden jugar 11. Cuando Riki no esta puede hacerlo él. Ha aprovechado su oportunidad”.



“Yo creo más en el trabajo psicológico que físico. En función de que la mente esté bien, tenga confianza, las cosas las harás mejor. Los momentos de dificultad, la mente debe estar bien. El equipo está trabajando bien en el día a día. En los partidos puede mostrar debilidad, pero hoy no es el caso. Hemos mantenido la cara, lo hemos intentado hasta el final y no vamos a agachar los brazos” finalizaba Alberto González.