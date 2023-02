Albés: "Hemos demostrado la personalidad que a mí me gusta"

lunes 20 de febrero de 2023 , 12:55h

El Albacete he conseguido puntuar en uno de los campos más difíciles de la categoría, por lo que Rubén Albés pone en valor el punto conseguido. “Es un campo tremendamente difícil ante un gran rival. Nos hubiera gustado hacer un partido suficientemente bueno para conseguir la victoria, pero esto es futbol, esto es El Plantío. Enfrente hay un buen rival que te genera ocasiones. Por lo tanto, me quedo con lo positivo que es el punto”.



Y es que el conjunto manchego debe estar orgulloso del partido que ha hecho. “Hemos sumado un punto, ya que los partidos aquí son cerrados. Hemos trabajado un plan de partido en el que nos hemos sentido cómodos exceptuando 15 minutos en la segunda parte. Hemos amenazado mucho su espalda, hemos defendido valientes durante todo el partido, incluso con la ventaja en el marcador, pero bueno un pequeño detalle ha hecho que empatemos. Pero repito, son 46 puntos, en un partido difícil, hemos demostrado la personalidad que a mí me gusta y estoy orgulloso de mis futbolistas” afirmó Albés.



El técnico gallego no quiere que su Albacete se desvíe del camino y el objetivo que se marcaron a principio de temporada. “Vamos a intentar mantener el nivel o evolucionar y mejorar. No es fácil jugar aquí. Vuelvo a destacar al Burgos, más allá de su gran temporada, es muy difícil generarle ocasiones. Hemos tenido tres claras, que en relación al volumen que solemos generar es mérito del adversario. Y hoy había 10.000 personas apretando. Nosotros teníamos a nuestros 300 locos que queríamos haberles brindado la victoria, pero hay que valorar el punto”.



Enfrente había un gran rival y Rubén elogió el gran trabajo del Burgos de Julián Calero. “Por nombre no es de esos cinco grandes, pero ha demostrado que se ha convertido en un super equipo. Ha ganado en campos dificilísimos, El Plantío es un campo muy fuerte, pero lo hemos hecho bien. Hemos generado las mejores ocasiones, el partido dura 95 minutos y aunque duela porque es el final, los goles pueden llegar en cualquier momento” alegó el técnico gallego, consciente de lo cerca que estuvo su equipo de llevarse los tres puntos.



El Albacete ya tiene la mente puesta en el choque ante el Oviedo y, finalmente, Rubén quiso hablar de los posibles jugadores con los que no podrá contar por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. “Espero que sean dos, porque Higinio no toca al rival. Espero que el comité nos retire la tarjeta. Respecto a lo de Riki, tiene una brecha brutal y el árbitro me dice que es involuntario. Pero es que también hay penaltis involuntarios. Se lo he querido transmitir. Igual que la de Atienza no era roja” concluyó.