Punto valiosísimo en el Carlos Tartiere para el Alba

lunes 27 de febrero de 2023

En ‘La Soledad de los números primos’, una impactante novela escrita por Paolo Giordano a principios de este siglo, se narra la historia de dos personas que, por distintos motivos, tienen problemas para relacionarse y fruto de ello, encuentran la belleza de la amistad que crean.



El Alba, con ningún problema de adaptación, ni al clima, la situación, el momento, el marcador o los infortunios, encontró de nuevo la belleza de luchar y no lo hizo en soledad, sino con locos albacetistas en las gradas azules.



Pero lo que sí ha hecho es encontrar la belleza en los números primos. El Alba de Albés, con un gran gol, sumó un punto para alcanzar los 47 puntos tras 29 jornadas y quedarse a solo 3 pasos del objetivo marcado al inicio tras ver puerta en todos los partidos de LaLigaSmartBank salvó 7.



Además, con este triunfo el Albacete solo ha perdido un choque liguero de los últimos once. Casi nada. Casi todo.



Y lo hizo, sin cambiar nada, pero tras los cambios. Porque este equipo es así. Su ambición no varía, pero sus protagonistas sí, merced a su variedad.



Ni 150 segundos habían pasado cuando el Alba ya acarició el gol. Mesa templó un centro desde la izquierda y obligó al meta local a emplearse a fondo. Pocos minutos después el partido se detuvo en seco por un apagón en la red eléctrica del estadio y a la vuelta el equipo que más brilló fue el Real Oviedo, que antes de la media hora se adelantó con un buen chut de Jimy.



El Alba se fue encendiendo poco a poco, viendo la luz al final del área rival. En la reanudación rozó el tanto con una clara ocasión de Higinio pero el empate tenía que llegar desde el banquillo. En el minuto 64, Escriche, Ros y Álvaro Rodríguez salieron a jugar. En el minuto 65, Escriche asistió para el tanto del lateral con más olfato goleador. Fue su gran servicio al partido ya que, pocos minutos después, tuvo que abandonarlo por lesión.



El Albacete aprovechó el éxtasis del 1-1, siendo hoy la primera vez que el Oviedo no gana en casa ni deja la puerta a cero cuando se adelanta de este curso, para buscar el segundo. Varias ocasiones, algunas especialmente peligrosas, se vieron en el área azul. También en la blanca, pero el marcador no se movió y el Albacete estrecha el hermanamiento con su gente, que nota como hasta en los días menos buenos el equipo responde con entereza.