Derrota a domicilio del Alba pese a golpear primero

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 08 de abril de 2024 , 19:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Albacete sigue firme, con valentía y fluidez para dominar, controlar y dar la cara. Lo hace en cualquier escenario y ante cualquier rival. Incluso hoy, en Cornellà. En un campo complejo, tras resultados adversos y con un equipo delante que también se jugaba mucho.



Con todo, pese a todo, el Albacete salió al verde en busca del gol. Casi lo logra en el minuto 4 con una doble ocasión muy prometedora y lo culminó en el minuto 9. Pacheco, novedad en el once titular, asistió a Quiles y el onubense se sacó un disparo certero. Tercera jornada consecutiva en la que el ’21’ y cuarta en la que el primer gol del partido lleva denominación de origen manchega. Pero no duró mucho la ventaja.



Y es que en el minuto 14 Jofre empalmó un gran chut desde la frontal para igualar. Quedó mucho trecho hasta el descanso, en el que el Alba no se amilanó y continuó su ruta. De hecho, estuvo cerca de ponerse por delante poco antes del ecuador. En las botas de Fuster y Pacheco estuvieron ocasiones que por muy poco no se convirtieron en goles.



Sí lo hizo, a los ocho minutos de la reanudación, Nico. El atacante blanquiazul acabó con tino una buena combinación local. Jarro de agua fría para un equipo que se repuso y buscó el empate, con mayor fe tras la expulsión de un jugador rival, pero que no pudo estampar el segundo de la tarde que le hubiese dado un punto.



No pudo ser y el Alba se va de vacío y con la necesidad de sumar y la convicción de hacerlo en casa el próximo domingo.



Goles

(0 - 1) Quiles 8’



Jofre 13’ (1 - 1)



Nico Mr 52’ (2 - 1)