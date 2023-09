Derrota de las que duelen este sábado para el Alba

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 10 de septiembre de 2023 , 13:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En un partido donde el VAR jugó un papel crucial, el Albacete Balompié cayó derrotado por 2-0 frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, a pesar de haber demostrado un notable despliegue en el terreno de juego. La actuación destacada del equipo no fue suficiente para evitar una derrota que los lleva a sumar dos pérdidas en las últimas tres jornadas, aunque deja un sentimiento de orgullo por la resistencia mostrada.



Según señalan desde el Alba, podríamos usar más de mil palabras para intentar explicar cómo el Alba ni sumó puntos ni anotó goles tras una actuación sobresaliente, con llegadas y dominio en uno de las campos más complejos de la categoría, pero seguiría sin entenderse. Lo que si quedó claro es que el equipo, una vez más, ha dado una gran imagen.



No hay mil palabras que expliquen, sea cual sea el orden de las mismas o el idioma, cómo el Albacete no vio traducido en gol la gran jugada que hiló en el minuto 26 y que culminó Agus Medina adelantándose a todos en el área pequeña rival. Lo que sí hay es imagen. La de la acción. La que, tras revisarlo el VAR, se anuló para sorpresa de propios y extraños. Lo que no fue una sorpresa fue la reacción albacetista a la injusticia. Justa la que se esperaba de este equipo: tesón, orgullo y personalidad.



Y antes de la desgraciada acción, también. Porque a los pocos segundos de iniciarse el choque, el Alba penetró en área tinerfeña. Ahí, Escriche fue trabado, pero el colegiado no lo consideró suficientemente punible para pena máxima. Poco después, en la primera internada local en los dominios de Bernabé, Corredera fue trabado en el área. Pero esta vez sí se castigó con penalti. 1-0 y a remar contracorriente.



El Alba no solo achicó agua sino que se zambulló en campo rival, haciendo méritos para empatar, pero por distintos motivos, no sucedió. Además, antes del entretiempo, nos cayó un jarro de agua fría en forma de gol.



2-0 en contra y el Albacete que seguía igual. Presionando, apretando y llegando, Ocasiones claras, control del juego y acciones que no hicieron levantar el resultado adverso pero sí provocan que el aficionado albacetista, sea en la Feria o en otro lugar, pueda ir con la cabeza alta tras ver a su equipo.



Derrota de las que duelen. De las que cicatrizan rápido y de las que te hacen grande.