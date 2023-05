El Dépor se divierte y cierra el año en casa ganando a la Gimnástica Segoviana (3-1)

lunes 08 de mayo de 2023

Victoria del Deportivo Guadalajara en su último partido como local de la temporada. Los de Gonzalo Ónega se despidieron de su primer curso en Segunda RFEF en el Pedro Escartín con una gran actuación general que se saldó con un 3-1 gracias a los goles de Nanclares, Morcillo y Stevens, aunque el choque no estuvo exento de sufrimiento, pues si bien la primera parte fue claramente de dominio local, el peso de las ocasiones en la segunda cayó del lado de la Gimnástica Segoviana, que se jugaba el Playoff de Ascenso y peleó hasta el final.



En el once inicial destacó de nuevo la aparición de Álex Herrero en portería, con una defensa inédita en la que Stevens y Sergi Segura eran los laterales, con Gerar y Dani Gallardo los centrales. Tanto para este último como para el lateral izquierdo, el partido significó su vuelta a los terrenos de juego tras estar fuera por lesión las últimas semanas. Por delante, Cruz, Cheki y Nanclares manejaron el centro del campo, con Darío García en una posición poco habitual, en banda, acompañando a Iván Moreno y Morcillo. Le funcionó muy bien el planteamiento al técnico, pues el Dépor salió a morder, con una marcha más, y eso le permitió embotellar a su rival.



Por si fuera poco, encontró muy pronto el premio del gol, lo que le permitió jugar con mucha libertad. En el primer minuto de juego, Iván Moreno encaró a su par en la banda derecha, llegó a la línea de fondo, y puso un centro hacia el segundo palo, donde estaba Nanclares solo al entrar desde atrás. Sin pensarlo, el jugador le pegó con la derecha y la puso en la escuadra, anotando ante el que fuera su equipo la pasada temporada. El tanto, lejos de apaciguar los ánimos del Dépor, espoleó más a los de Gonzalo Ónega, que se lanzaron al ataque, apareciendo prácticamente por todas partes y ganando todas las segundas jugadas. Iván Moreno pudo hacer el segundo a los cinco minutos, pero su disparo desde dentro del área se fue pegado al palo.



El futbolista malagueño fue un completo dolor de cabeza para la Gimnástica Segoviana. Iván Moreno encaró durante prácticamente toda la primera parte, sin perder casi ninguna acción, y marchándose tanto de su par como de la ayuda que venía a por él. Así llegó el que podría haber sido uno de los goles de la temporada. Tras una pugna de Stevens, Iván Moreno apareció desde atrás a gran velocidad y consiguió llevarse el balón, superando a la defensa y entrando al área casi en situación de mano a mano. Optó entonces por dar un pase de la muerte hacia el segundo palo, donde llegaba Nanclares, que al ver que la pelota se le quedaba un poco atrás, remató con el tacón en un gran recurso técnico. Sin embargo, cuando ya se cantaba el gol en el Pedro Escartín, un futbolista visitante lo salvó sobre la línea de gol.



El Dépor combinaba en ataque y se encontraba muy cómodo con el balón, apareciendo prácticamente todos los jugadores sobre el campo en ataque. Así llegó el segundo gol en el minuto 25. En una jugada en banda derecha en la que los morados acumularon muchos hombres, Cruz tocó el balón hacia Cheki, que puso un centro exquisito hacia el segundo palo, donde Morcillo apareció solo, tras ganar la posición a la defensa, para cabecear al fondo de la red y hacer su quinto gol de la temporada.



Durante el resto de la primera parte tanto Iván Moreno, como Darío García o Dani Gallardo pudieron ampliar la ventaja, siendo una de las mitades de partido más prolíficas para el Dépor en el Pedro Escartín prácticamente en toda la temporada. Los alcarreños desplegaron un gran fútbol, divirtiéndose con él y haciendo vibrar a los más de 1.900 espectadores que poblaban las gradas. Tras el paso por vestuarios, sin que ningún entrenador moviese el banquillo, fueron los locales de nuevo los que llevaron la iniciativa, llegando incluso a la portería rival en el primer minuto por medio de Morcillo.



El partido cambió poco antes del minuto diez, en una acción de la Segoviana en la que Fer Llorente colgó un balón perfecto desde tres cuartos de campo y Dani Gómez cabeceó con violencia desde la frontal del área, tratando de ajustar la pelota abajo, donde Álex Herrero, que estuvo muy sólido durante todo el partido, salvó a los suyos con una estirada espectacular. A partir de ese momento, fue el equipo visitante, al que acompañaron unas 300 personas desde Segovia, el que llevó el peso del partido y encerró al Dépor, al que generó muchas ocasiones.



Gerar y Dani Gallardo fueron claves a la hora de defender el área, sirviendo de filtro para que los jugadores visitantes no llegaran a Álex Herrero, y con unos laterales muy enchufados a la hora de achicar agua. El paso atrás del Dépor no fue capaz de aprovecharlo la Gimnástica, que a pesar de que tuvo numerosas ocasiones no llegó a encontrar portería. Los morados no encontraban soluciones en la salida de balón, y eso hizo a Gonzalo Ónega mover el banquillo para dar entrada a Iván Riveiro en lugar de Morcillo. Ramsés Gil, por su parte, optó por ir dando entrada a todos los atacantes que tenía en el banquillo, sabedor de que la derrota era un mazazo para las aspiraciones de su club.



Siguió atacando la Gimnástica, que finalmente terminó consiguiendo el premio del 2-1 a través de Hugo Marcos. El lateral, que estaba instalado en el área deportivista, recibió y sacó un latigazo cruzado que entró raso y pegado al palo ante el que nada pudo hacer Álex Herrero. Volvió a mover ficha Ónega y dio entrada a Richi Souza, Tellechea, Chupi y Fran Santano, lo que a la postre terminaría por decantar del todo el partido.



Con un equipo visitante volcado por completo al ataque, la entrada de los nuevos atacantes, frescos, sirvió para desbaratar la posición de asedio y los contragolpes fueron cada vez más frecuentes. Entre las jugadas más destacadas, Tellechea salvó a su equipo en defensa salvando bajo palos un remate de corner, y Chupi erró en un mano a mano ante el portero en el que tuvo mucho tiempo para decidir. Al final, el único que movió el marcador fue Stevens, que anotó el último gol de la temporada en el Pedro Escartín en el tiempo de descuento, donde recibió un pase de Riveiro en la frontal del área y tuvo tiempo para controlar y poner el balón en el fondo de la red.



Así, con el 3-1, se terminó un partido que dejó al público de Guadalajara con la sensación de que su equipo, con un poco más de fortuna, podría haber luchado por acceder a cotas más altas esta temporada. Ahora el Dépor tendrá que cerrar la campaña visitando el campo de un equipo que ya está descendido, el C.D. Don Benito.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Álex Herrero; Stevens, Gerar, Dani Gallardo (Richi Souza, 74′), Sergi Segura; Cruz, Cheki (Tellechea, 78′), Nanclares (Chupi, 74′); Darío García, Iván Moreno (Fran Santano, 78′) y Morcillo (Iván Riveiro, 62′).



Gimnástica Segoviana: Carmona; Hugo Marcos, Javi Marcos, De Frutos, David López (Dani Arribas, 62′); Manu (De la Mata, 62′), Pedro Astray (Arranz, 71′), Fer Llorente; Borrego (Iván Gómez, 4′), Dani Plomer y Diego Gómez.



Goles: 1-0, Nanclares, minuto 1; 2-0, Morcillo, minuto 25; 2-1, Hugo Marcos, minuto 73; 3-1, Stevens, minuto 90.



Árbitro: F. Saiz Villares (Comité Balear). Amonestó a Chupi (83′) del C.D. Guadalajara y a Dani Plomer (28′), David López (33′), Javi Marcos (45′) y Hugo Marcos (88′) de la Gimnástica Segoviana.