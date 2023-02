Guarinos pide a Page poner fin a la Ley del “sólo sí es sí”, la iniciativa que más daño y más inseguridad está ocasionando a las mujeres

lunes 06 de febrero de 2023

La coordinadora general del PP-CLM y candidata a la alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha pedido hoy a Page que se ponga fin a la Ley del “solo sí es sí”, la iniciativa que más daño y más inseguridad está ocasionando a las mujeres. Así, ha anunciado que el PP llevará una iniciativa parlamentaria al Pleno del próximo jueves para que se paralice esta “chapuza legislativa”.



Así se ha pronunciado Guarinos, -en rueda de prensa-, donde ha insistido en que el Gobierno debe rectificar y debe hacerlo de inmediato. “No valen más excusas ni más vaivenes, ni más desencuentros entre unos y otros mientras la vida de muchas mujeres está en peligro”.



En este sentido ha asegurado que las mujeres “no somos ningún juguete en manos de ningún Gobierno y que las mujeres no somos moneda de cambio para negociar si alguien permanece o no en el Gobierno y aferrado al sillón”.



Así mismo, ha recordado que las mujeres no formamos parte de ninguna subasta y, por eso, ha exigido que se ponga fin al mayor “despropósito” y al mayor daño que se ha hecho jamás a las mujeres con la Ley del “solo sí es sí”.



De esta manera ha señalado que el Gobierno debe rectificar de manera urgente, así como los partidos que votaron a favor de esta Ley como sus socios de Gobierno y el partido de Ciudadanos.



“Ellos han creado un problema que no existía y han puesto en peligro la vida y la integridad física de muchas mujeres y menores, generando una alarma social y una inseguridad sin precedentes en la historia de la Democracia”.



Guarinos ha denunciado que se ha aprobado una Ley que “lejos de proteger a las mujeres se protege a sus agresores sexuales y esto es una auténtica aberración, ya que los delincuentes podrían reincidir en sus delitos y acabar con la vida de sus víctimas”.



Sánchez y Page lo sabían y no hicieron nada



Además de esto ha advertido que Sánchez y Page lo sabían y “no hicieron nada”, ya que han permitido que esta Ley salieran adelante. Por eso ha insistido en que cuando uno hace una cosa a sabiendas de lo que hace y sabiendo sus consecuencias el responsable es tanto el que lo hace como el que permite hacerlo. “Page y sus dirigentes socialistas son igualmente de culpables y responsables. Podrían haber evitado que esta chapuza saliera adelante”.



Por ello el PP-CLM va a llevar al Pleno de las Cortes Regionales una iniciativa parlamentaria para detener esta “chapuza y este desaguisado” y ofrece los votos del PP y los pone a disposición para frenar esta sangría de delincuentes sexuales que cada día se ven beneficiados por una rebaja de penas o ven como pueden salir de la cárcel y reincidir en sus delitos.



De esta manera ha señalado que la prioridad del PP y del presidente Paco Núñez “están claras” y decimos “alto y claro” a Sánchez, a Page y a todos los dirigentes socialistas y del partido Ciudadanos que proteger a las mujeres es más urgente que proteger a un Gobierno y a sus socios. “Las mujeres no formamos parte de ninguna subasta ni de ningún mercadeo y queremos que se proteja nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra integridad física”.



“La protección de las mujeres no es negociable”, ha advertido Guarinos. Además, ha pedido que pidan perdón a todas las mujeres y que asuman responsabilidades por aprobar esta chapuza legislativa.



Tambien ha indicado que se trata de una Ley que ha provocado más de 30 excarcelaciones y que ha beneficiado a un 10 por ciento de agresores sexuales y que ha hecho posible que más de 400 agresores hayan visto reducidas sus condenas.



Y en nuestra región esta Ley ha beneficiado, de momento, a 19 delincuentes y uno de ellos ha sido excarcelado. Una Ley que se aprobó “a sabiendas” de que tenía fallos importantes y tanto el Gobierno de Sánchez como el de Page conocían los efectos perniciosos y a pesar de ello la apoyaron, la defendieron, la aprobaron, la impulsaron y la votaron a favor.



Por último, ha lamentado que se trata de una Ley que ha generado alarma social, miedo e inseguridad a muchas mujeres y que puede tener unas consecuencias terribles a sus víctimas después de que los delincuentes hayan visto rebajadas sus penas y podrían salir a la calle.