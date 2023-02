Agudo pregunta a Page si ya ha expedientado a los parlamentarios socialistas que han apoyado la Ley del "solo sí es sí" y a Blanca Fernández si van a expulsar al alcalde de Valdepeñas por su trato vejatorio a la portavoz del PP

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de febrero de 2023 , 13:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado hoy a Page si ya ha abierto un expediente a los diputados y senadores socialistas de nuestra región que han permitido, con su voto, que la Ley del “solo sí es sí” haya salido adelante.



Así se ha pronunciado Agudo, -en rueda de prensa-, donde ha preguntado, al mismo tiempo, a la consejera Blanca Fernández si, esta tarde, en el Consejo Regional de Igualdad que tendrá lugar en Cuenca, piensa plantearse la expulsión del actual alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, por su continuo trato vejatorio, irrespetuoso y altivo hacia nuestra portavoz municipal, Cándida Tercero, a la que lanza constantemente “improperios” y faltas de respeto por el hecho de ser mujer.



En este sentido, ha insistido si Page, como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha ha tomado alguna medida contra los senadores y diputados socialistas que sabían que la Ley del “solo sí es sí” iba a conllevar rebajas de penas, ya que contaban con un informe (junio 2020) por parte del Instituto de la Mujer en el que se advertían que esto podía ocurrir.



Además, ha pedido a Sergio Gutiérrez, diputado nacional del PSOE por la provincia de Toledo si sabía que el Gobierno regional contaba con un informe en el que se alertaba de las graves consecuencias que conllevaría esta “tropelía jurídica”, y, si no lo sabía el PSOE “tiene un problema interno”.



“El PP quiere saber si Gutiérrez tenía conocimiento de ello y, si lo tenía, es muy grave que, con su voto, permitiera que la ley saliera adelante aun a sabiendas de las graves consecuencias”.



De esta manera, ha recordado que ahora “no sirve de nada” decir que “ellos” avisaron al Gobierno de las consecuencias de la Ley del “solo sí es sí”, ya que “no hicieron nada para frenarlo”, lo que ha provocado que más de 500 agresores sexuales hayan visto rebajadas sus penas y que violadores estén saliendo a la calle.



Por lo tanto, Agudo ha vuelto a preguntar a Page si va a tomar alguna acción al respecto y si piensa expedientarlos.



Así mismo ha recalcado que las mujeres cargos públicos del PSOE de Castilla-La Manchan han hecho “aspavientos” cuando se lanzan declaraciones por parte de otros partidos, pero cuando estas afirmaciones vienen de su propio partido “callan” y son cómplices de estas palabras.



Declaraciones en referencia a las vertidas por el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, que se dedica a “arremeter” contra la portavoz municipal del PP por el hecho de ser mujer.



La secretaria general del PP-CLM ha detallado algunos ejemplos de las faltas de respeto de Jesús Martín hacia Cándida Tercero y que ha calificado de “admisibles”, tales como; “Sorber y chupar no puede ser, al mismo tiempo, no puede ser”. “Como todo se pega menos lo hermoso, se le está pegando la tendenciosidad de la señora Cándida”. “Me quiero ir ya de alcalde, pero es que viendo en manos de quién se puede quedar esto, estoy casi pensando en quedarme aquí hasta que me pongan la capilla ardiente”. “Ahora señora cándida diga conmigo, he aprendido la lección y no tenía ni puta idea de lo que es un contrato público y por eso meto tanto la pata, a ver cómo le sale” o la famosa frase conocida por todos como “Es que está usted como aquello de la flora, que si entra chilla y si sale llora”



Por todo lo anterior, Agudo espera que Blanca Fernández actúe esta tarde con la misma contundencia que habla exigiendo a los demás partidos, ha concluido.