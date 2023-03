721 rebajas de pena y 74 excarcelados : "Page ha hecho lo de siempre, hacer su propio teatrillo, dar un titular nacional, y ordenar a los 9 diputados del PSOE-CLM que voten a favor de la Ley del Solo Sí es Sí”

Núñez afirma que “la Ley del Solo Sí es Sí pertenece a Irene Montero, a Sánchez y a Page, que sabía de antemano las consecuencias que tendría, y no ha hecho nada por frenarla”

viernes 03 de marzo de 2023 , 07:52h

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se ha preguntado hoy si Page pondría la mano el fuego por todos sus diputados nacionales en referencia al ‘caso Mediador’ que ha destapado una trama de corrupción en el seno del Partido Socialista, al tiempo que ha criticado la complicidad del propio presidente de la Junta y del PSOE de Castilla-La Mancha en la aprobación de la Ley del Solo Sí es Sí.



Así se ha manifestado en Albacete, donde acompañado por el vicesecretario nacional del Partido Popular, Pedro Rollán, y el presidente del PP de Albacete, Manuel Serrano, ha incidido en la inacción del presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, quien pese a conocer con antelación las consecuencias jurídicas de la Ley del Solo Sí es Sí, no hizo nada por frenarla.



De esta forma, Paco Núñez ha lamentado que son ya hasta 600 las condenas a violadores y agresores sexuales que ya han sido revisadas a la baja, en tanto que otros 60 hombres condenados por delito sexual han sido excarcelados.



“Esto se produce porque hay una Ley en vigor que lo ha propiciado; una ley que debería ser derogada, y ante la que el presidente de Castilla-La Mancha no quiere decir ya nada, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos – añade Paco Núñez- es que la Ley del Solo Sí es una ley de Irene Montero, de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page, pues ya el 25 de julio del año 2020, un informe jurídico del Instituto de la Mujer y de la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha advertían de las consecuencias de esta Ley”.



“El presidente de Castilla-La Mancha lo sabía, pero lejos de oponerse a la misma en los órganos internos del Partido Socialista, dio órdenes a sus nueve diputados en el Congreso, entre ellos su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, para que con este informe en la mano votaran a favor de la Ley”, ha criticado.



“Page ha hecho lo de siempre, su propio teatrillo, dar un titular nacional, pero a la hora de votar, los diputados del PSOE-CLM votan lo que pide Pedro Sánchez”, ha añadido el presidente del PP-CLM.



Paco Núñez ha reiterado que “es tremendamente grave, además de ser un insulto a todos los castellano-manchegos, que nuestro presidente supiera que los agresores y los violadores iban a salir a la calle y se le iban a rebajar las penas, y que no hiciera nada; por eso, esta es la ley de Irene Moreno, pero también lo es del PSOE de Sánchez y de quien lo sabía, Emiliano García-Page”, ha concluido.



PEDRO ROLLÁN



Por su parte, el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, que ha pedido explicaciones a Sánchez por la trama corrupta del ‘caso Mediador’, ha advertido que “por mucho que el PSOE aplique la táctica del avestruz, desde el PP no se va bajar la guardia y en vísperas al 8 de marzo, tiempo está tardando el presidente del Gobierno para modificar la Ley del Solo Sí es Sí, con más de 600 los depredadores sexuales que ya han visto reducidas las penas, y otros 60 que deberían de estar todavía en prisión”.



Por otro lado, Rollán ha manifestado que “Albacete no merece un gobierno despilfarrador en el que solo le preocupe el gasto, con el que cada día los hombres y mujeres de la ciudad verán empeorados sus servicios. Ya es hora de que los vecinos tengan la oportunidad el próximo 28 de mayo de elevar la voz y pronunciarse”.



De la misma forma, Rollán ha respaldado el trabajo de Paco Núñez y Manuel Serrano en Castilla-La Mancha, “recorriendo todos los municipios y barrios, escuchando y tomando en consideración las propuestas de los vecinos para conformar el mejor programa electoral, que volverá a situar a esta tierra en el epicentro del crecimiento, y que puede producirse en Castilla-La Mancha, como ya ha ocurrido en Andalucía”.



MANUEL SERRANO



Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular de Albacete, Manuel Serrano, ha denunciado la “mentira continuada” del PSOE, recordando que “la última vez que los del puño y la rosa gobernaron en el Ayuntamiento de Albacete, sumieron a la ciudad en la peor crisis económica, moral y social de la historia”, sin olvidar que en estos momentos la deuda municipal alcanza ya los 90 millones de euros.



Manuel Serrano ha preguntado al señor Sáez “¿dónde están las parcelas y el emplazamiento de la Plataforma Logística y el Puerto Seco?” ¿el Albacete Arena? ¿el polideportivo y la piscina prometida en el barrio de Imaginalia?, ¿los colegios en los barrios de Medina y Universidad? y ¿los aparcamientos en Fátima y Franciscanos?”, entre otras tantas inversiones y proyectos prometidos, asegurando que “no ha hecho nada que no estuviera presupuestado, proyectado, licitado o en ejecución durante la pasada corporación municipal” porque “lo único que sabe hacer es vender humo y esparcir tinta para dar impresión de solvencia, arruinar al Ayuntamiento e hipotecar el futuro de los albaceteños, pero inversiones productivas para la ciudad, ni una”.



Igualmente, el presidente provincial ha señalado que “los socialistas son previsibles e infalibles porque cuando practican la corrupción siempre están los mismos denominadores comunes”, lamentando que “con el PSOE de Sánchez, Page y Sáez todo vale con tal de mantenerse en el sillón”, como estamos viendo con la Ley del ‘sí es sí’. En este sentido, Manuel Serrano ha afirmado que “todo lo que tocan los socialistas, lo vuelven ruina”.