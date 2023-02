Núñez reclama a Page que apoye el cese de Montero por la ley del ‘solo sí es sí’: “Que deje de pensar en votos y empiece a pensar en personas”

martes 07 de febrero de 2023 , 13:26h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García-Page que el próximo jueves, en el pleno de las Cortes regionales, apoye la propuesta del PP para exigir el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para volver a los consensos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para que la Junta no participe en los actos del Ministerio de Igualdad hasta que se modifique la ley del ‘solo sí es sí’.



“Pido a Page que deje de pensar en los votos y empiece a pensar en las personas” porque es “muy triste” que el presidente de Castilla-La Mancha “solo piense en votos”. “Yo pienso en personas, en castellanomanchegos que sufren y que tienen problemas a los que hay que dar solución”, ha dicho.



Así lo ha indicado Núñez, antes de visitar la empresa ‘Aceros Griñón’ en Illescas (Toledo), junto a la candidata del PP a la Alcaldía, Alejandra Hernández, donde ha recordado que Page no ha ido a la sede nacional del PSOE para “levantar la mano y pedir” que no se aprobara esta Ley, ni ha dado órdenes a sus diputados nacionales para rechazarla en el Congreso, pero tampoco otros dirigentes como el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, han exigido paralizar la Ley.



“La Ley del ‘solo sí es sí’ tiene un responsable, que es Pedro Sánchez, pero tiene unos cómplices, que son todos los dirigentes socialistas que han permitido que esté en vigor y que salgan a la calle violadores y abusadores y que se hayan rebajado las penas, provocando un bochorno nacional”, ha incidido.



Núñez ha aseverado que ayer sintió “vergüenza” al escuchar a Page decir “que no pasaba nada por esta Ley”, algo que le recordó a las declaraciones del líder socialista en pandemia cuando afirmó que “ya echaríamos la cuenta definitiva de los muertos”.



“Page olvida que hay miles de familias sufriendo al ver como el violador de su hija sale a la calle o ve rebajada su pena por esta Ley socialista”, ha afirmado, ya que “no es un error porque se ha demostrado que lo sabían”.



APUESTA FIRME POR ILLESCAS CON HERNÁNDEZ



De otro lado, el presidente regional del PP ha destacado la “apuesta firme, decidida y contundente” del partido por recuperar el Gobierno municipal de Illescas, ya que la candidata, Alejandra Hernández, es una “mujer trabajadora, inteligente, con capacidad de gestión, empatía y con un alto grado de capacidad para solucionar los problemas de los vecinos y, además, es una buena persona”.



Núñez ha indicado que Illescas puede dar a Castilla-La Mancha grandes alegrías por su fortaleza, industrialización y vanguardia, pero para ello necesita un Ayuntamiento que “lo sepa entender, canalizar y potenciar”.



Así, el presidente del PP-CLM ha añadido que el crecimiento de esta localidad tiene que ir acompañado de un aumento de los servicios y de la seguridad. Por ello, ha defendido la necesidad de aumentar la plantilla de la Policía Local, así como pelear desde la Junta para mejorar la dotación del puesto de la Guardia Civil, tanto en Illescas como en la Comarca de La Sagra.



Núñez ha aseverado que se reunirá como presidente de la Junta de Comunidades con el Ministerio del Interior para conseguir una mayor dotación de guardias civiles en Castilla-La Mancha, y especialmente en esta zona. Además, ha avanzado que el PP solicitará en el Senado más dotaciones de efectivos para localidades de La Sagra y del Henares.