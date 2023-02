Guarinos reclama al PSOE de Sánchez y de Page “que asuman responsabilidades” por la ley del “solo sí es sí” que ya ha beneficiado a más de 900 agresores sexuales

En el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de febrero de 2023 , 17:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha aseverado esta mañana que, tras cuatro meses y medio de la entrada en vigor de la Ley de Garantía integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, comprobamos que lo único que ha conseguido “es hacer la vida más fácil a los violadores y poner en peligro la vida y la integridad física de muchas mujeres, menores y adolescentes”.



Guarinos ha criticado al PSOE por mirar hacia otra lado estos cuatro meses, pese a “las consecuencias gravísimas” de esta norma que ha beneficiado ya a más de 900 agresores sexuales, y puesto en la calle a más de 40. A su juicio, años de lucha y conquista de las mujeres “se han puesto en riesgo por una mala ley y por la soberbia de un gobierno y de un partido, el PSOE, que solo piensan en su supervivencia”.



La vicepresidenta ha recordado que Sánchez afirmaba que era una ley de vanguardia, buena para las mujeres; que la Ministra de Igualdad aseguraba que no se iba a conocer una sola reducción de condena por esta ley que eso era “propaganda machista”; que ignoraron 22 informes y 17 consultas a órganos especializados que advirtieron que lo que está pasando, podía pasar, que las rebajas de penas se iban a producir; que llegaron a acusar a los jueces de aplicar la ley de forma defectuosa por su machismo, llamándolos “machistas con toga”, y así “otras muchas otras barbaridades”. Incluso bromearon y frivolizaron con la salida de violadores de la cárcel.



Todas estas declaraciones, ha aseverado, evidencian “la soberbia, como marca de la casa”, y ha apuntado que “malo es aprobar una chapuza de ley, pero peor es la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, e imperdonable es que encima se rían y hagan chistes a costa de tanto sufrimiento y tanto dolor como ha provocado la ley del “solo sí es sí””.



Ante todos estos acontecimientos Guarinos se ha preguntado ¿Qué tiene que decir el gobierno de Castilla-La Mancha? ¿Qué tiene que decir el Sr. García-Page? Lamentablemente, el presidente de la Junta ha declarado solo tiene que decir que “no pasa nada por equivocarse”, que es un “error”, y que agradece a Pedro Sánchez “rectificar, después de cinco meses y cerca de un millar de agresores sexuales beneficiados”.



Guarinos ha reprochado a Page y a los socialistas castellanomanchegos que “no hayan realizado ni una sola crítica o autocrítica, ni una sola palabra de condena, ni una sola petición de reprobación ni de dimisión”, tan solo ha apuntado que “no pasa nada por equivocarse, haciendo gala de esa falta de sensibilidad que le caracteriza y que ha demostrado en pandemia”.



La parlamentaria regional ha aseverado que “no sólo tiene que asumir responsabilidades el gobierno de España, también tiene que asumir responsabilidades el gobierno de Castilla-La Mancha, el que preside el Sr. Page”. Esta ley, ha explicado, es también “de todos los dirigentes socialistas, diputados incluidos, que a sabiendas de las consecuencias y cascada de excarcelaciones y rebajas de penas que iba a producir, callaron cuando tenían que haber hablado, la aprobaron y la apoyaron, junto a Ciudadanos, que también la aprobó.”



“La ley es una chapuza, mucho más que un error histórico, un retroceso en la defensa de la mujer y de los menores y adolescentes. Y el daño es irreparable”. Por ello, el Gobierno “tiene que rectificar y hacerlo ya, el gobierno de España y el de CLM deben asumir responsabilidades ya. Las mujeres no somos ningún juguete en manos de ningún gobierno, ni moneda de cambio para continuar en el gobierno”.



A su juicio es momento de asumir responsabilidades y abandonar “la soberbia con la que están actuando, que es un nuevo insulto a las mujeres de nuestra región. La actitud del PSOE silenciando este asunto denota que hoy por hoy en ellos prevalece la estabilidad de un gobierno que el sufrimiento de las víctimas”, ha sentenciado.